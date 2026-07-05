BYD снова обойдет Tesla по продаже электромобилей — Bloomberg Сегодня 05:12 — Технологии&Авто

BYD

Китайский BYD готов вернуть титул мирового лидера по продаже электрических автомобилей, отобрав его у Tesla, поскольку автопроизводитель стремительно наращивает поставки за границу.

Об этом пишет Bloomberg.

BYD выходит в лидеры

Во втором квартале BYD поставила 557 090 полностью электрических автомобилей. Несмотря на снижение показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этого, вероятно, достаточно, чтобы опередить Tesla, которая, по оценкам аналитиков, может отчитаться около 396 500 поставок.

Следовательно, китайский производитель снова выходит в лидеры после временной потери позиций.

BYD впервые обошла Tesla в четвертом квартале 2024 года и сохраняла значительное преимущество в течение 2025 года, поскольку политическая активность Илона Маска и тесные связи с президентом США Дональдом Трампом разочаровали потребителей, особенно в Европе.

Однако в первом квартале этого года Tesla вернула лидерство, обойдя BYD примерно на 48 тысяч автомобилей, поскольку ослабление спроса в Китае сократило продажи на домашнем рынке.

В июне общие продажи BYD выросли на 5,5% - до 403 472 единиц. Около 43% продаж пришлось на внешние рынки, что акцентирует усиление глобального присутствия компании.

На фоне жесткой ценовой конкуренции на китайском рынке BYD делает ставку на технологические решения, в частности развитие систем автономного вождения. Компания также быстро увеличивает производство аккумуляторов нового поколения.

В свою очередь, Tesla активизирует набор специалистов по системам помощи водителю в Китае после неоднократных задержек с запуском технологии, считающейся ключевой для конкуренции с местными игроками.

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