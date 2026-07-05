Названы самые популярные кроссоверы в Украине

По итогам января-мая самым популярным автомобилем в Украине стал Renault Duster.
Какие SUV стали лидерами в своих классах:
мини-SUV — Toyota Yaris Cross;
компактный SUV — Renault Duster;
среднеразмерный SUV — Toyota Land Cruiser Prado;
полноразмерный SUV — Volkswagen Touareg;
премиальный SUV — Land Rover Range Rover.
До этого Finance.ua отмечал, по итогам первого полугодия 2026 года украинцы приобрели около 33 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок продемонстрировал незначительный рост примерно на 0,5%.
В этом году самой популярной маркой среди покупателей остается Toyota.
Также мы сообщали, что экономика владения автомобилем конца первого полугодия 2026 года существенно изменилась из-за падения цен на дизель и сжиженный газ и незначительного роста стоимости бензина.
Если в апреле дизель более 90 грн/л делал эксплуатацию таких автомобилей почти сомнительной, то по состоянию на 30 июня среднее падение составило около -13 грн/л. В то же время бензин А-95 показал незначительный рост.