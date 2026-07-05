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Названы самые популярные кроссоверы в Украине

Технологии&Авто
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Renault Duster стал самым популярным автомобилем в Украине
Renault Duster стал самым популярным автомобилем в Украине
Кроссоверы уже не первый год удерживают лидерство на рынке новых легковых автомобилей в Украине. В 2026 году на них приходится 81% всех продаж новых автомобилей.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
По итогам января-мая самым популярным автомобилем в Украине стал Renault Duster.
Какие SUV стали лидерами в своих классах:
  • мини-SUV — Toyota Yaris Cross;
  • компактный SUV — Renault Duster;
  • среднеразмерный SUV — Toyota Land Cruiser Prado;
  • полноразмерный SUV — Volkswagen Touareg;
  • премиальный SUV — Land Rover Range Rover.
До этого Finance.ua отмечал, по итогам первого полугодия 2026 года украинцы приобрели около 33 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок продемонстрировал незначительный рост примерно на 0,5%.
В этом году самой популярной маркой среди покупателей остается Toyota.
Также мы сообщали, что экономика владения автомобилем конца первого полугодия 2026 года существенно изменилась из-за падения цен на дизель и сжиженный газ и незначительного роста стоимости бензина.
Если в апреле дизель более 90 грн/л делал эксплуатацию таких автомобилей почти сомнительной, то по состоянию на 30 июня среднее падение составило около -13 грн/л. В то же время бензин А-95 показал незначительный рост.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныУкравтопромКроссовер
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