У Amazon Leo уже есть достаточно спутников на орбите для запуска интернет-сервиса 06.07.2026, 00:13 — Технологии&Авто

Ракета Atlas V от United Launch Alliance вывела еще 29 спутников Amazon Leo

Ракета Atlas V от United Launch Alliance (ULA) 2 июля успешно вывела еще 29 спутников Amazon Leo на низкую околоземную орбиту. Это уже 14 миссия компании, а общее количество развернутых спутников составляет уже 396.

Этот запуск также знаменует последнюю миссию с использованием ракеты Atlas V. В дальнейшем ULA будет использовать тяжелую ракету Vulcan, которая сможет перевозить более 40 спутников за раз и поможет увеличить темпы развертывания.

«Atlas V сыграл решающую роль на раннем этапе развертывания Amazon Leo, запустив 224 спутника со 100% успеваемостью во всех восьми миссиях, и мы рады развивать этот фундамент вместе с ULA во время перехода к Vulcan», — сказала Мелисса Вуэрл, директор по системам запуска Amazon Leo.

Количество спутников уже достаточно

Вице-президент по управлению бизнесом и продуктами Amazon Leo Крис Вебер в сообщении X рассказал , что имеющегося на орбите количества спутников уже достаточно для поддержания непрерывного обслуживания на начальных широтах.

«Предстоит еще много работы, в том числе поднятие всех этих новых спутников на назначенную высоту, но в этом году мы завершили достаточно запусков для начальной эксплуатации, а будущие миссии только расширяют покрытия и мощности», — написал Вебер.

Last few launches were big for @AmazonLeo - bringing us to 390+ satellites deployed, enough to support continuous service across initial latitudes.



Still lots of work ahead – including raising all these new satellites to their assigned altitude – but we’ve completed enough… pic.twitter.com/UZb404fXRq — Chris Weber (@Weber44Chris) July 2, 2026

Вуэрл также рассказала, что у компании теперь есть четкий путь увеличения частоты запусков и развертывания, что поможет быстро расширить покрытие сети после начального развертывания сервиса, которое, как ожидается, произойдет позже в этом году.

Помимо использования Vulcan, Amazon также планирует использовать носитель New Glenn от еще одной компании Джеффа Безоса Blue Origin. Она сможет выводить на орбиту более 48 спутников за одну миссию. Тем не менее, недавние тесты ракеты пока были безуспешными, однако компания ожидает, что сможет запустить New Glenn до конца 2026-го.

Хотя 396 спутников — это уже достаточно для пилотного запуска сервиса Amazon Leo, компания все еще очень далека от основного игрока на рынке — SpaceX. Компания Илона Маска, предлагающая спутниковую связь Starlink, уже имеет более 10 тысяч спутников на орбите.

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