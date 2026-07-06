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Разработчик Claude начинает исследование лекарства для редких заболеваний

Технологии&Авто
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Anthropic планирует сосредоточиться на поиске методов лечения заболеваний, традиционно не входящих в приоритеты крупных биофармацевтических компаний.
Anthropic планирует сосредоточиться на поиске методов лечения заболеваний, традиционно не входящих в приоритеты крупных биофармацевтических компаний.
Компания Anthropic начинает внутреннюю программу по поиску новых лекарственных препаратов в рамках стратегии создания инструментов искусственного интеллекта для фармацевтической отрасли.
О запуске программы во время мероприятия в Сан-Франциско сообщил руководитель направления наук о жизни в Антропике Эрик Каудерер-Абрамс, передает CNBC.

Компания сосредоточится на лечении малоисследованных заболеваний

По словам Каудерера-Абрамса, Anthropic планирует сосредоточиться на поиске методов лечения заболеваний, традиционно не входящих в приоритеты крупных биофармацевтических компаний из-за ограниченной коммерческой привлекательности.
«Мы делаем это, прежде всего, потому, что считаем: для создания правильных моделей, продуктов и инструментов, которые помогут ускорить развитие отрасли, необходимо иметь собственный практический опыт. Мы верим в эффективность быстрой обратной связи, и ничто не может заменить реальное участие в процессе разработки лекарств», — отметил он.
В то же время, представитель компании не уточнил, какие дальнейшие шаги Anthropic планирует осуществлять в случае выявления перспективных врачебных кандидатов. Обычно в фармацевтической области такие препараты проходят клинические испытания перед выходом на рынок.

Anthropic развивает ИИ-решения для фармацевтического сектора

В комментарии CNBC представитель компании отметил, что статус общественно полезной компании (public benefit company) дает Anthropic возможность поддерживать проекты, ориентированные в первую очередь на пользу для пациентов, в том числе в тех направлениях, которые остаются без внимания коммерческого рынка.
«Мы только в начале этого пути и будем делиться дополнительной информацией по мере развития проекта», — сообщили в компании.

Новое направление будет поддерживать развитие продукта Claude Science

Руководство Anthropic позиционирует новое приложение как возможность получить практический опыт, который поможет совершенствовать продукты для фармацевтических компаний.
По словам руководителя партнерств в области наук о жизни Джони Кула, компания планирует совмещать исследования в сфере малоисследованных заболеваний с развитием и коммерциализацией специализированного ИИ-продукта Claude Science для компаний в области наук о жизни.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
AnthropicClaude
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