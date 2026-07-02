От $5000 в месяц до $8 млн в год. Сколько украинские ІТ-компании тратят на ИИ

Интересно, что самые высокие затраты на одного пользователя у руководства компании. «Менеджмент использует ИИ-инструменты для работы с большими объемами информации, подготовки решений, коммуникаций и аналитики», — говорится в ответе пресс-службы на запрос журналистов.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что компании, наиболее активно внедряющие ИИ, тратят в среднем 7 500 долларов на одного работника ежемесячно на инструменты ИИ.
Самый активный 1% компаний, которые в исследовании называют «AI-pilled», тратит около 7500 долларов на одного сотрудника ежемесячно. Для сравнения, средняя зарплата программного инженера составляет около 16 000 долларов в месяц. В 10% компаний средние затраты на ИИ составляют около 611 долларов на работника ежемесячно. Медианный показатель еще ниже — 11,38 доллара на человека, что примерно соответствует стоимости одного места в корпоративном тарифном плане.