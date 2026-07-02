От $5000 в месяц до $8 млн в год. Сколько украинские ІТ-компании тратят на ИИ Сегодня 19:01 — Технологии&Авто

Самые высокие затраты на одного пользователя – у руководства компании

Украинские ІТ-компании значительно увеличивают затраты на инструменты искусственного интеллекта.

По данным опроса , проведенного Forbes среди семи украинских технологических компаний, бизнес готов тратить на ИИ-сервисы от $5000 в месяц до 5% годовой выручки.

Сколько украинские ІТ-компании тратят на ИИ

Сервисная IT-компания SPD Technology тратит на ИИ до $75 000 в месяц:

три четверти этой суммы — это токены и лицензии;

остальное — инвестиция в R&D и внутренние ИИ-продукты.

При этом финальная сумма колеблется ежемесячно в зависимости от интенсивности задач.

Между тем, как говорит руководитель операционного офиса Headway Inc Александр Ярошенко, компания тратит на искусственный интеллект до 5% выручки в год, что может составить около $8 млн.

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Месячные расходы на ИИ-токены агентства маркетинга Netpeak, входящего в группу Fractal, выросли в 16 раз, до $5000, утверждает CEO и партнер компании Дмитрий Скляр.

Впрочем, в эту сумму не входят подписки на ChatGPT, Gemini, Claude или Midjourney. «Речь не о подорожании сервисов, а о степени интеграции ИИ в работу», — добавляет Скляр.

Бюджет Uklon в 2026 году на внедрение ИИ для автоматизации процессов вырос на 60% год к году, утверждает СТО Александр Чумак, но абсолютные цифры не раскрывает.

Сервисная Sigma Software увеличила расходы на ИИ в 4,6 раза с начала 2026 года, но также не раскрывает точные суммы.

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Интересно, что самые высокие затраты на одного пользователя у руководства компании. «Менеджмент использует ИИ-инструменты для работы с большими объемами информации, подготовки решений, коммуникаций и аналитики», — говорится в ответе пресс-службы на запрос журналистов.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что компании, наиболее активно внедряющие ИИ, тратят в среднем 7 500 долларов на одного работника ежемесячно на инструменты ИИ.

Самый активный 1% компаний, которые в исследовании называют «AI-pilled», тратит около 7500 долларов на одного сотрудника ежемесячно. Для сравнения, средняя зарплата программного инженера составляет около 16 000 долларов в месяц. В 10% компаний средние затраты на ИИ составляют около 611 долларов на работника ежемесячно. Медианный показатель еще ниже — 11,38 доллара на человека, что примерно соответствует стоимости одного места в корпоративном тарифном плане.

Forbes По материалам:

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