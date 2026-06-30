Банк международных расчетов предупредил о пузыре на рынке ИИ Сегодня 13:27 — Технологии&Авто

Стремительный рост инвестиций в искусственный интеллект (ИИ), ныне поддерживающий мировую экономику, в то же время создает риск формирования финансового пузыря. Разочарование в ожидаемой доходности таких проектов может привести к резкому сокращению инвестиций и негативно повлиять на финансовые рынки.

Об этом сообщает Финансовый клуб со ссылкой на ежегодный экономический доклад Банка международных расчетов (BIS).

Инвестиционный бум вызывает обеспокоенность

Аналитики отмечают, что в ближайшей перспективе бум инвестиций в ИИ ставит под вопрос устойчивость нынешнего экономического подъема.

Пять крупнейших технологических компаний-гиперскейлеров планируют потратить более $1 трлн на инвестиции в ИИ в течение 2025−2026 годов. При этом такие вложения уже превышают их доходы и свободный денежный поток, поэтому отдельные компании вынуждены привлекать дополнительное долговое финансирование.

В BIS объясняют, что инвестиционная гонка отчасти обусловлена ​​убеждением, что в будущем рынок будет контролировать небольшое количество компаний с лучшими технологиями. Это повышает риск того, что участники рынка вложат слишком много средств в проекты, доходность которых остается неопределенной.

Риск резкого сокращения инвестиций

Согласно модели BIS, если ожидания эффективности ИИ не оправдаются, инвесторы могут резко сократить финансирование.

В таком случае, нынешний бум капитальных затрат может превратиться в длительный инвестиционный спад с негативными последствиями для финансовых условий.

Инфраструктурные ограничения усиливают риски

Эксперты также предупреждают о рисках предложения. Масштабное строительство инфраструктуры для ИИ уже сталкивается с дефицитом электроэнергии, современными полупроводниками и элементами электросетей.

Это повышает цены на электроэнергию и производственные ресурсы, а также может усугублять чрезмерные инвестиции, когда компании пытаются заранее зарезервировать будущие мощности посредством долгосрочных контрактов.

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В BIS отмечают, что история знает подобные примеры. Бум строительства каналов в 1830-х годах, железнодорожная мания в Великобритании в 1840-х, инвестиционный ажиотаж в конце 1920-х годов и пузырь доткомов в конце 1990-х были связаны с реальными технологическими прорывами, однако привлекли больше капитала, чем смогли оправдать будущие коммерческие доходы. Все эти эпизоды завершились резким сокращением инвестиций и рецессиями. По мнению авторов доклада, масштабы и темпы нынешнего бума инвестиций в ИИ похожи, что свидетельствует о потенциальных рисках для мировой экономики.

Кроме того, BIS считает, что финансовая система становится все более уязвимой к возможному «обвалу» рынка ИИ. Если инвестиционный бум сменится спадом, это может существенно отразиться на финансовых рынках из-за роста долговой нагрузки компаний, ухудшения ситуации в кредитном секторе и распространения негативного эффекта на подрядчиков и поставщиков инфраструктуры искусственного интеллекта.

Фінансовий клуб По материалам:

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