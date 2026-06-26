Какие профессии не заменит ИИ (инфографика)

По словам руководителя направления OLX Работа Марии Абдуллиной, стабильно растет спрос на представителей рабочих профессий, которых часто называют «синими воротничками».
«Мы фиксируем значительный рост и стабильное повышение спроса со стороны работодателей. Ведь это именно тот сегмент специалистов, в котором не может заменить ИИ ни сейчас, ни в ближайшем будущем даже при самых смелых прогнозах», — сказала Абдуллина, пишет УНИАН.
Наименее уязвимыми останутся такие профессии
Директор КБИС КПИ им. Игорь Сикорский, Microsoft MVP и Solution Architect Андрей Губский также отметил, что наименее уязвимыми к автоматизации останутся профессии, где нужны физическое присутствия, ручной труд, практические навыки, ответственность на месте, эмпатия, доверие или работа в непредсказуемой среде.
«Это рабочие и технические специальности, строители, электрики, сантехники, механики, водители, военные и специальности безопасности, медики, сиделки, учителя, мастера, инженеры, работающие с реальными объектами и инфраструктурой».
отметил Андрей Губский.
Также, по его словам, искусственный интеллект пока не способен полностью заменить людей, где нужно управление командой, сложные переговоры, кризисные решения, воспитание, наставничество, медицинская ответственность, работа с безопасностью и стратегические решения в бизнесе или государственном управлении.
Эксперт подчеркнул, что ИИ может помогать по этим направлениям, но не может полностью взять на себя человеческую ответственность, контекст и доверие.
Напомним, инструменты искусственного интеллекта (ИИ) в своей работе уже используют более 30% украинских агропроизводителей.
Также Finance.ua рассмотрел, как ИИ влияет на рынок труда в Украине, какие изменения уже произошли, какие вызовы стоят перед работниками и что думают украинцы об ИИ.
Согласно прогнозам Goldman Sachs, генеративный искусственный интеллект может угрожать 300 миллионам рабочих мест в самых крупных экономиках мира. Хотя эти технологии способны повысить мировой ВВП, они также могут вызвать «значительные потрясения».
Быстрое внедрение ИИ может привести к снижению заработных плат, но оно больше создает, чем уничтожает рабочие места, особенно для молодых и высококвалифицированных специалистов, как указывает исследование Европейского центрального банка.