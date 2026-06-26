Какие профессии не заменит ИИ (инфографика) Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Какие профессии не заменит ИИ (инфографика)

По словам руководителя направления OLX Работа Марии Абдуллиной, стабильно растет спрос на представителей рабочих профессий, которых часто называют «синими воротничками».

«Мы фиксируем значительный рост и стабильное повышение спроса со стороны работодателей. Ведь это именно тот сегмент специалистов, в котором не может заменить ИИ ни сейчас, ни в ближайшем будущем даже при самых смелых прогнозах», — сказала Абдуллина, пишет УНИАН

Наименее уязвимыми останутся такие профессии

Директор КБИС КПИ им. Игорь Сикорский, Microsoft MVP и Solution Architect Андрей Губский также отметил, что наименее уязвимыми к автоматизации останутся профессии, где нужны физическое присутствия, ручной труд, практические навыки, ответственность на месте, эмпатия, доверие или работа в непредсказуемой среде.

Создано с помощью ИИ

«Это рабочие и технические специальности, строители, электрики, сантехники, механики, водители, военные и специальности безопасности, медики, сиделки, учителя, мастера, инженеры, работающие с реальными объектами и инфраструктурой». отметил Андрей Губский.

Также, по его словам, искусственный интеллект пока не способен полностью заменить людей, где нужно управление командой, сложные переговоры, кризисные решения, воспитание, наставничество, медицинская ответственность, работа с безопасностью и стратегические решения в бизнесе или государственном управлении.

Эксперт подчеркнул, что ИИ может помогать по этим направлениям, но не может полностью взять на себя человеческую ответственность, контекст и доверие.

Напомним, инструменты искусственного интеллекта (ИИ) в своей работе уже используют более 30% украинских агропроизводителей.

Также Finance.ua рассмотрел, как ИИ влияет на рынок труда в Украине, какие изменения уже произошли, какие вызовы стоят перед работниками и что думают украинцы об ИИ.

Как ИИ повлияет на судьбы людей

Согласно прогнозам Goldman Sachs, генеративный искусственный интеллект может угрожать 300 миллионам рабочих мест в самых крупных экономиках мира. Хотя эти технологии способны повысить мировой ВВП, они также могут вызвать «значительные потрясения».

Быстрое внедрение ИИ может привести к снижению заработных плат, но оно больше создает, чем уничтожает рабочие места, особенно для молодых и высококвалифицированных специалистов, как указывает исследование Европейского центрального банка.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.