По данным HSBC, 62% состоятельных инвесторов называют финансовыми консультантами главным источником инвестиционных идей.
В то же время лишь 12% респондентов заявили, что больше всего доверяют искусственному интеллекту при принятии инвестиционных решений.
Разница поколений
Опрос также показал, что инвесторы помоложе более открыты для использования ИИ. Представители поколения зуммеров и миллениалов чаще сочетают рекомендации консультантов и ИИ практически по всем финансовым вопросам.
Несмотря на это, HSBC продолжает активно внедрять ИИ в собственные сервисы. В частности, банк расширяет использование платформы Wealth Intelligence, анализирующей более 10 000 источников данных, чтобы помогать консультантам лучше готовиться к встречам с клиентами.
ИИ создаст новые профессии в финансовом направлении
В то же время, аналитики прогнозируют, что развитие искусственного интеллекта создаст новые профессии в финансовом направлении. В частности, в сфере управления капиталом может возрасти спрос на специалистов по контролю работы ИИ, персонализации сервисов и анализу поведения клиентов.