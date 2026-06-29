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62% инвесторов доверяют людям, а не ИИ — исследование

Фондовый рынок
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HSBC продолжает активно внедрять ИИ в собственные сервисы
HSBC продолжает активно внедрять ИИ в собственные сервисы
Исследователи банка HSBC опросили 10 000 обеспеченных людей в разных странах и выяснили, что большинство инвесторов до сих пор полагаются на финансовых консультантов, а не ИИ.
Об этом сообщает Bloomberg.

Главный источник инвестиционных идей

По данным HSBC, 62% состоятельных инвесторов называют финансовыми консультантами главным источником инвестиционных идей.
В то же время лишь 12% респондентов заявили, что больше всего доверяют искусственному интеллекту при принятии инвестиционных решений.

Разница поколений

Опрос также показал, что инвесторы помоложе более открыты для использования ИИ. Представители поколения зуммеров и миллениалов чаще сочетают рекомендации консультантов и ИИ практически по всем финансовым вопросам.
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Несмотря на это, HSBC продолжает активно внедрять ИИ в собственные сервисы. В частности, банк расширяет использование платформы Wealth Intelligence, анализирующей более 10 000 источников данных, чтобы помогать консультантам лучше готовиться к встречам с клиентами.

ИИ создаст новые профессии в финансовом направлении

В то же время, аналитики прогнозируют, что развитие искусственного интеллекта создаст новые профессии в финансовом направлении. В частности, в сфере управления капиталом может возрасти спрос на специалистов по контролю работы ИИ, персонализации сервисов и анализу поведения клиентов.
По материалам:
vctr.media
ИнвестицииИИПерсональные финансы
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