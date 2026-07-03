Ryanair предупредил о задержках в популярных аэропортах Европы (список) Сегодня 12:13 — Фондовый рынок

Ryanair предупредил о задержках в популярных аэропортах Европы (список)

Ryanair предупредила туристов о задержках в семи популярных аэропортах Европы из-за их неспособности наладить работу новой системы паспортного контроля ЕС, полноценно заработавшей еще в апреле 2026 года.

Где проблемы

Наибольшие проблемы из-за новой системы наблюдаются в:

аэропортах Тенерифе-Южный,

Пальма,

Аликанте,

Малага (все четыре — Испания),

Милан-Бергамо (Италия),

Краков (Польша)

Париж-Бове (Франция).

Более того, Ryanair ожидает дальнейшего увеличения загруженности этих аэропортов в пиковые недели лета.

В связи с этим авиаперевозчик снова призвал европейские правительства приостановить внедрение системы EES до сентября, когда закончится самый напряженный период путешествий, чтобы предотвратить длинные очереди на паспортном контроле для пассажиров, многие из которых путешествуют с маленькими детьми.

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«По мере того, как заканчиваются школьные каникулы и Европа вступает в самый оживленный период путешествий в году, становится понятно, что система EES все еще не готова к пиковым летним объемам. Пассажиров и их семьи не следует использовать в качестве подопытных кроликов для недоработанной системы паспортного контроля, которая рискует создать длинные очереди, привести к пропущенным рейсам и лишнему стрессу в аэропортах этим летом. Все просто: достаточно отложить внедрение EES до сентября, как это уже сделали другие страны ЕС, например Греция», — заявил операционный директор Ryanair Нил Макмахон.

Ryanair предупредил пассажиров об увеличении очередей на паспортном контроле во время поездок в или из стран, не входящих в Шенгенскую зону, и рекомендовал им прибывать в аэропорт заблаговременно.

«Для проведения проверок может потребоваться сканирование паспортов, снятие отпечатков пальцев и фотографирование лица, однако существующая инфраструктура не готова к обработке ожидаемого в пиковый сезон большого пассажиропотока из-за нехватки персонала, киосков и неготовности системы», — констатировали в Ryanair.

Напомним, с 10 апреля начала полноценно действовать новая система въезда/выезда (EES). Из-за ее внедрения могут возникнуть большие очереди в аэропорту.

Напомним, система въезда/выезда (EES) — это автоматизированная ІТ-система для регистрации граждан стран, не входящих в ЕС, которые путешествуют на короткий срок, когда они пересекают внешние границы любой из указанных европейских стран, используя систему.

Новая система въезда/выезда (EES) будет внедрена в 29 странах Европы.

ускорить этот процесс. Также мы писали , как

Людям, желающим ускорить процесс, можно скачать мобильное приложение «Travel to Europe». Это официальное приложение ЕС, специально разработанное для системы EES, которое позволяет предварительно зарегистрироваться (за 72 часа до прибытия) и ускорить прохождение пограничных проверок. Однако все равно придется пройти обязательное собеседование во время пограничного контроля.

Ранее писали , что с 10 декабря 2025 года в пунктах пропуска на румынской границе стартовала цифровая система въезда/выезда EES.

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