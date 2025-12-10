Сегодня на границе с Румынией заработала система EES
С 10 декабря в пунктах пропуска на румынской границе стартовала цифровая система въезда/выезда EES.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
В «Дьяковцах — Раковце», «Красноильске — Викову де Сус» и «Дьяковом — Халмеу» уже вносят учредительные и биометрические данные.
«Порубное — Сирет» присоединится 9 января 2026 года.
Система в «Солотвино — Сигету-Мармацией» работает с 12 октября.
Остальные пункты пропуска Румынии подключат к EES с 10 марта 2026-го.
Процедура включает в себя сканирование паспорта, фотографирование и снятие отпечатков пальцев граждан третьих стран (для детей до 12 лет — без отпечатков).
При первом пересечении создается цифровая запись, далее данные будут сверяться автоматически.
EES должен ускорить контроль, повысить безопасность и точность учета пребывания в ЕС. Порядок пересечения границы для граждан остается неизменным.
