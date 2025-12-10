Украинские компании возвращаются в офисы, пока в мире происходит обратное движение — исследование Сегодня 16:00 — Фондовый рынок

Украинские компании возвращаются в офисы, пока в мире происходит обратное движение — исследование

В 2025 году около 60% украинских компаний планируют сохранять гибридный формат работы с 2−3 днями в офисе. С 2022 по 2025 годы в Украине наблюдается частичное возвращение к традиционным офисным форматам, в то время как в мире доля гибридной работы выросла с 28% до 65%.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования «Украинский бизнес глазами руководителей и руководительниц 2025», проведенного KPMG.

За последние три года мобилизация стала основным фактором кадровых решений. 74% СЭО сообщили о потере части персонала или необходимости сосредоточения на бронировании специалистов.

«Вместе с миграцией специалистов и ростом стоимости квалифицированных кадров это привело к формированию кадровой стратегии в условиях острого дефицита талантов и нестабильности, когда компаниям приходится отказываться от долгосрочных подходов в пользу оперативной адаптации», — говорится в исследовании.

Инфографика: kpmg.com

Изменения в структуре рынка труда добавляют еще один слой сложности. Украинские компании значительно менее единогласны в ощущении влияния демографических сдвигов, чем глобальные: 62% (в мире 88%) отмечают умеренное или высокое влияние, но для части бизнесов оно или критическое, или почти незаметное. Самыми ощутимыми вызовами становятся рост разрывов между поколениями и резкий прирост проблемы ухода работников на пенсию без достаточного кадрового резерва — показатель вырос с 15 до 25% в год. В отличие от глобального рынка, где фокус смещен на адаптацию навыков будущего, в Украине доминирует демографическое давление и недостаток замены.

Украинские компании возвращаются в офисы

В 2025 году почти 60% украинских компаний ответили, что планируют сохранять гибридный формат работы с 2−3 днями в офисе, что соответствует мировым тенденциям. В то же время 11% СЕО в Украине рассматривают полностью удаленную модель — вариант, который глобальные компании фактически не используют (0%).

Несмотря на доминирование гибрида, с 2022 по 2025 годы в Украине заметна тенденция частичного возврата к традиционным офисным форматам, в то время как в мире происходит обратное движение: доля гибридной работы выросла с 28% до 65%, усиливая постепенное смещение к цифровым моделям занятости.

«Это свидетельствует о том, что украинские компании в условиях рисков безопасности одновременно стремятся к гибкости, но остаются ближе к классическим офисным практикам», — отмечают авторы исследования.

Гендерный баланс

В отличие от активной адаптации форматов работы, гендерный баланс в руководстве демонстрирует более медленный прогресс.

Почти 80% украинских компаний имеют менее 50% женщин на руководящих должностях, а в 26% организаций женщины составляют менее 10% менеджмента.

Несмотря на существующий дисбаланс, большинство СЕО полагаются на органическое продвижение талантов, не внедряя системных мер по повышению гендерного равенства. Дополнительно 47% руководителей выступают против квот, что свидетельствует о доминировании убеждения, что изменения должны происходить естественным путем, а не через формальные механизмы.

Инфографика: kpmg.com

Предстоящие вызовы в восстановлении человеческого капитала

Одним из самых острых вызовов для послевоенного восстановления остается человеческий капитал.

Массовая эмиграция специалистов уже сегодня создает дефицит квалифицированных кадров, и руководители ожидают, что эта проблема может обостриться после окончания войны. Положительным сигналом является то, что интеграция ветеранов в рабочую силу не вызывает значительных опасений, что говорит о готовности бизнеса к инклюзивности и привлечению этой категории работников.

В то же время именно недостаток высококвалифицированных технических и производственных кадров остается одним из ключевых сдерживающих факторов потенциального экономического роста.

Инфографика: kpmg.com

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в 2025 году украинские руководители бизнеса демонстрируют более низкий уровень экономической уверенности по сравнению с глобальными коллегами.

По данным опроса, только 33,7% украинских СЕО прогнозируют рост национальной экономики, 31,5% - улучшение мировой. Эти показатели почти вдвое ниже, чем среди глобальных бизнес-лидеров, и отражают устойчивую экономическую осторожность. Основным фактором остается продолжающееся полномасштабное вторжение и связанные с ним риски.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.