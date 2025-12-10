Личные инвестиционные счета: НКЦБФР в ближайшее время планирует запустить новый инструмент для инвестирования Сегодня 10:50 — Фондовый рынок

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в ближайшее время планирует запустить новый инструмент для инвестирования — личные инвестиционные счета.

Об этом сообщил глава НКЦБФР Руслан Магомедов в своем Telegram-канале.

Обновление финансовой архитектуры и кадровые изменения

Магомедов отметил, что формирование современной финансовой архитектуры нуждается в новой экспертизе и свежих идеях. В рамках этого процесса Комиссия переходит к следующим этапам трансформации и вводит изменения в руководящий состав.

Это, по его словам, продолжение реформы регулятора и усиление институции на всех уровнях.

Председатель НКЦБФР подчеркнул, что специалисты, много лет работавшие в Комиссии, внесли значительный вклад в развитие рынка и продолжают свой профессиональный путь. Кадровое обновление он назвал новым этапом и возможностью дальнейшего развития финансового сектора.

Комиссия продолжает поиск специалистов по ключевым направлениям. В частности, речь идет о корпоративном управлении, корпоративных финансах, анализе финансовой отчетности, пруденциальном надзоре, управлении лицензирования, евроинтеграции, международном сотрудничестве и других сферах.

Что известно об индивидуальных инвестиционных счетах

Напомним, об индивидуальных инвестиционных счетах Finance.ua рассказывал в начале 2025 года. «Раньше открыть счет для ценных бумаг было удаленно невозможно, сейчас такая возможность появилась. Для открытия счета в инвестиционной компании, не имевшей банковской лицензии, нужно было ехать лично, что во время войны было очень сложно. Мы это изменили, и сейчас имеем достаточно большое количество инвестиций от иностранных граждан», — рассказывал тогда Магомедов.

По его словам, комиссия планирует внедрить новые механизмы и инструменты, уже давно существующие для иностранных инвесторов, но еще не применяемые в Украине. Одним из таких инструментов являются индивидуальные инвестиционные счета.

Идея состоит в том, чтобы инвестиционные фирмы, а не банки получили возможность открывать инвестиционные счета для людей. Люди смогут переводить деньги на эти счета и осуществлять инвестиции. Если деньги не будут выведены в течение трех или пяти лет, они получат налоговые льготы.

