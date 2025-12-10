0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Личные инвестиционные счета: НКЦБФР в ближайшее время планирует запустить новый инструмент для инвестирования

Фондовый рынок
28
Личные инвестиционные счета: НКЦБФР в ближайшее время планирует запустить новый инструмент для инвестирования
Личные инвестиционные счета: НКЦБФР в ближайшее время планирует запустить новый инструмент для инвестирования
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в ближайшее время планирует запустить новый инструмент для инвестирования — личные инвестиционные счета.
Об этом сообщил глава НКЦБФР Руслан Магомедов в своем Telegram-канале.

Обновление финансовой архитектуры и кадровые изменения

Магомедов отметил, что формирование современной финансовой архитектуры нуждается в новой экспертизе и свежих идеях. В рамках этого процесса Комиссия переходит к следующим этапам трансформации и вводит изменения в руководящий состав.
Это, по его словам, продолжение реформы регулятора и усиление институции на всех уровнях.
Председатель НКЦБФР подчеркнул, что специалисты, много лет работавшие в Комиссии, внесли значительный вклад в развитие рынка и продолжают свой профессиональный путь. Кадровое обновление он назвал новым этапом и возможностью дальнейшего развития финансового сектора.
Комиссия продолжает поиск специалистов по ключевым направлениям. В частности, речь идет о корпоративном управлении, корпоративных финансах, анализе финансовой отчетности, пруденциальном надзоре, управлении лицензирования, евроинтеграции, международном сотрудничестве и других сферах.

Что известно об индивидуальных инвестиционных счетах

Напомним, об индивидуальных инвестиционных счетах Finance.ua рассказывал в начале 2025 года. «Раньше открыть счет для ценных бумаг было удаленно невозможно, сейчас такая возможность появилась. Для открытия счета в инвестиционной компании, не имевшей банковской лицензии, нужно было ехать лично, что во время войны было очень сложно. Мы это изменили, и сейчас имеем достаточно большое количество инвестиций от иностранных граждан», — рассказывал тогда Магомедов.
По его словам, комиссия планирует внедрить новые механизмы и инструменты, уже давно существующие для иностранных инвесторов, но еще не применяемые в Украине. Одним из таких инструментов являются индивидуальные инвестиционные счета.
Идея состоит в том, чтобы инвестиционные фирмы, а не банки получили возможность открывать инвестиционные счета для людей. Люди смогут переводить деньги на эти счета и осуществлять инвестиции. Если деньги не будут выведены в течение трех или пяти лет, они получат налоговые льготы.
📢 Найдите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems