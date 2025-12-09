Vodafone меняет услуги пакета в роуминге (список стран)
Как сообщает компания Vodafone, клиенты теперь могут пользоваться бесплатным пакетом услуг в роуминге в 27 странах Европы, оплачивая только свою обычную украинскую абонплату.
Что входит в тариф
Обновленная услуга «Доступный роуминг» теперь включает 10 ГБ интернета, 300 минут:
- 250 выходных на украинские номера Vodafone,
- 50 минут — на других украинских операторов, звонки в стране пребывания, а также входящие вызовы из любой сети.
- В пакет также входит 100 SMS.
Где действует
Услуга действует в 27 странах: Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Молдове, Нидерландах, Германии, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Турции, Турции, Венгрии, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.
Vodafone автоматически в ближайшие дни подключит Услугу «Доступный роуминг» для абонентов подписки при подключенном пакете услуг по тарифу, а для контрактных абонентов при уплаченном счете.
Также услугу можно подключить самостоятельно уже сейчас один раз в месяц. Для этого нужно оплатить обычную абонплату за свой украинский тариф или убедиться, что она уплачена, и набрать на телефоне *600*6#
Напомним, Vodafone объявил об изменении стоимости ряда тарифов по подписке. С 24 декабря их стоимость вырастет на 70−120 грн, однако наполнение при этом не изменится. То есть, дополнительных минут, увеличения объема интернета и тому подобное не будет.
С 24 декабря он подорожает на 70 грн — с текущих 200 до 270 грн. за 4 недели. За эти деньги по-прежнему можно будет получить:
- Безлимитные звонки на номер Vodafone в Украине.
- 30 ГБ Интернета в Украине, 7 ГБ из которых действуют в 28 странах роуминга.
- Безлимитный трафик на 45 программ в Украине.
- 600 минут для звонков по Украине и в 28 странах роуминга (все входящие, исходящие в Украине и по стране пребывания, где действует тариф).
