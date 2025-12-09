Vodafone меняет услуги пакета в роуминге (список стран) Сегодня 16:12 — Фондовый рынок

Vodafone меняет услуги пакета в роуминге (список стран)

Как сообщает компания Vodafone, клиенты теперь могут пользоваться бесплатным пакетом услуг в роуминге в 27 странах Европы, оплачивая только свою обычную украинскую абонплату.

Что входит в тариф

Обновленная услуга «Доступный роуминг» теперь включает 10 ГБ интернета, 300 минут:

250 выходных на украинские номера Vodafone,

50 минут — на других украинских операторов, звонки в стране пребывания, а также входящие вызовы из любой сети.

В пакет также входит 100 SMS.

Где действует

Услуга действует в 27 странах: Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Молдове, Нидерландах, Германии, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Турции, Турции, Венгрии, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.

Vodafone автоматически в ближайшие дни подключит Услугу « Доступный роуминг » для абонентов подписки при подключенном пакете услуг по тарифу, а для контрактных абонентов при уплаченном счете.

Также услугу можно подключить самостоятельно уже сейчас один раз в месяц. Для этого нужно оплатить обычную абонплату за свой украинский тариф или убедиться, что она уплачена, и набрать на телефоне *600*6#

стоимости ряда тарифов по подписке. С 24 декабря их стоимость вырастет на 70−120 грн, однако наполнение при этом не изменится. То есть, дополнительных минут, увеличения объема интернета и тому подобное не будет. Напомним, Vodafone объявил об изменении по подписке. С 24 декабря их стоимость вырастет на 70−120 грн, однако наполнение при этом не изменится. То есть, дополнительных минут, увеличения объема интернета и тому подобное не будет.

С 24 декабря он подорожает на 70 грн — с текущих 200 до 270 грн. за 4 недели. За эти деньги по-прежнему можно будет получить:

Безлимитные звонки на номер Vodafone в Украине.

30 ГБ Интернета в Украине, 7 ГБ из которых действуют в 28 странах роуминга.

Безлимитный трафик на 45 программ в Украине.

600 минут для звонков по Украине и в 28 странах роуминга (все входящие, исходящие в Украине и по стране пребывания, где действует тариф).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.