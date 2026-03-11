YouTube в 2025 году заработал на рекламе больше, чем Disney, Paramount и Warner Bros. вместе Сегодня 22:12 — Фондовый рынок

YouTube в 2025 году получил $40,4 млрд рекламного дохода, что превысило совокупные рекламные поступления Disney, NBCUniversal, Paramount и Warner Bros. Discovery, которые заработали $37,8 млрд. Такие оценки обнародовала исследовательская компания MoffettNathanson.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Еще в 2024 году ситуация была другая. Тогда рекламный доход YouTube составил $36,1 млрд, в то время как голливудские гиганты вместе получили $41,8 млрд. За год соотношение изменилось.

Общий доход YouTube в 2025 году, по данным Alphabet, составил $60 млрд. Помимо рекламы, значительную часть выручки формируют подписки — YouTube TV, YouTube Premium, YouTube Music и пакет NFL Sunday Ticket.

Для сравнения, Netflix по итогам 2025 года получил $45,2 млрд. дохода.

Медиакомпании также получают значительную часть доходов от подписок. К примеру, медийный бизнес Disney в 2025 году принес $60,9 млрд, если учитывать доходы стриминговых сервисов.

YouTube продолжает оставаться меньшей рекламной платформой, чем некоторые технологические компании. К примеру, Meta в 2025 году получила $196,2 млрд рекламного дохода.

