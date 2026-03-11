0 800 307 555
Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка «Конкорд»

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц 9 марта 2026 года утвердила ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры акционерного общества «Акционерный коммерческий банк «Конкорд».
Об этом сообщает Фонд гарантирования.

Прекращение выплат вкладчикам

Фонд гарантирования прекращает выплату гарантированных сумм возмещения по вкладам в день утверждения ликвидационного баланса банка.
С момента утверждения ликвидационного баланса ликвидационная процедура банка считается завершенной.
В связи с этим Фонд гарантирования сообщил о прекращении 9 марта 2026 года выплат гарантированных сумм возмещения вкладчикам АО «АКБ «Конкорд» и завершении ликвидационной процедуры банка.

Сумма выплат вкладчикам

В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчики банка «Конкорд» получили 631,2 млн грн.
Требования кредиторов к банку, которые не были удовлетворены в результате ликвидационной процедуры и продажи имущества (активов) банка на дату составления ликвидационного баланса, считаются погашенными.
В связи с утверждением ликвидационного баланса и отчета о выполнении ликвидационной процедуры, Фонд гарантирования закрыл накопительный счет банка «Конкорд».
В Фонде также сообщили, что реквизиты этого счета больше не действительны, а платежи на него не принимаются.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правление Национального банка приняло решение об отзыве банковской лицензии в АО «АКБ «Конкорд» и его ликвидации с 1 августа 2023 года из-за систематических нарушений требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию террористического процесса обжаловано в судебном порядке.
Доля финучреждения составила 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не влияет на стабильность банковского сектора Украины.
  • финансовое учреждение не обеспечивало функционирование надлежащей системы управления рисками;
  • не предоставляла запросы инспекционной группы достоверной информации, необходимой для осуществления надзора;
  • ненадлежащим образом исполняла обязанность разрабатывать и внедрять внутренние документы в сфере финмониторинга.
Верховный Суд 30 июля 2025 г. рассмотрел кассационные жалобы Национального банка, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Акционерного общества «Акционерный коммерческий банк „Конкорд“». Суд отменил решение судов предыдущих инстанций, которым было признано противоправным и отменено решение Национального банка об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «АКБ „Конкорд“».
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныФГВФЛ
