НБУ вводит новые требования к капиталу банков

Фондовый рынок
79
Банкам придется формировать буферы капитала с 2027 года
С 1 января 2027 года банки и банковские группы в Украине должны будут соблюдать требования формирования буферов консервации капитала и буферов системной важности.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
Буфер консервации капитала будет составлять 2,5% для всех банков. Размер буфера системной важности будет зависеть от категории системной важности финансового учреждения и будет определяться в пределах от 1% до 2%.

Для чего вводят буферы капитала

Целью формирования буферов капитала является создание дополнительного запаса финансовой стойкости банков. Это должно повысить способность противостоять рискам в периоды финансовой и экономической нестабильности.
В то же время, наличие буферов капитала обеспечивает необходимую гибкость регуляторных требований, так как позволяет использовать накопленный запас прочности в условиях кризисов для поддержания активности в кредитовании.

Изменения нормативов достаточности капитала

Долгое время отсутствие в банках буферов капитала компенсировалось повышенными минимальными значениями нормативов достаточности капитала. Так что с введением буферов исчезает необходимость в таких повышенных значениях.
Соответственно последовательным шагом является решение Национального банка Украины о приведении с 1 января 2027 года минимальных значений нормативов достаточности капитала в полное соответствие требованиям европейского законодательства, а именно:
  • 8% - для норматива достаточности регулятивного капитала;
  • 6% - для норматива достаточности капитала 1 уровня;
  • 4,5% - для норматива достаточности основного капитала 1 уровня.
Эти изменения стали очередным шагом по приближению регулирования деятельности банков Украины к стандартам Европейского Союза.
НБУ
