У каких IT-компаний самая большая выручка в 2025 году Сегодня 09:32

Первое место за выручкой заняла GlobalLogic Украина

Совокупная выручка десяти крупнейших IT-компаний Украины за 2025 год составила 55,54 млрд грн.

Об этом сообщает Dou со ссылкой на данные Опендатабот.

Кто возглавил рейтинг

Первое место по выручке заняла GlobalLogic Украина. Ее доход составил 10,88 млрд грн, хотя это на 6,74% меньше, чем в прошлом году.

Второе место заняла EPAM Systems с выручкой в ​​10,22 млрд грн. Компания также показала снижение — на 9,94%.

Третью позицию заняла другая структура Epam — Epam Digital, получившая 9,24 млрд грн выручки. В отличие от других лидеров компания продемонстрировала рост на 22,79%.

В общей сложности в десятку крупнейших IT-компаний Украины по выручке вошли:

Название юридического лица Выручка (млрд грн) ТОВ «Глобаллоджик Украина» 10,88 ТОВ «Эпам системз» 10,22 ТОВ «Эпам діджитал» 9,24 ТОВ «Люксофт солюшнс» 4,85 ТОВ «Килобайт1024» 4,41 ТОВ «Софтсерв диджитал» 3,75 ТОВ «Терра-е-софт» 3,55 ТОВ «Тиетоэври криейт Украина» 3,01 ТОВ «Софтсерв матрикс» 2,85 ТОВ «Институт информационных технологий „Интеллиас“» 2,77

Напомним, что за 2024 год совокупный доход десяти крупнейших IT-компаний составил 56,48 млрд грн. Первыми тремя компаниями также были GlobalLogic, Epam Systems и Epam Digital.

По материалам: Dou

