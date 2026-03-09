0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В центре Киева выставили на продажу участок за 15 млн гривен — подробности

Фондовый рынок
76
В столице выставили на продажу участок 0,7 га со зданием 7 000 м2 за $15 млн. Актив предлагается в качестве девелоперской площадки в центральной части столицы с потенциалом реализации масштабного жилищно-коммерческого проекта.

Что там есть

Как отмечается в инвестиционном предложении, свободная от застройки площадь участка составляет около 0,5 га, что открывает возможность нового строительства.
Ранее по объекту рассчитывали потенциал девелопмента на уровне до 100 000 кв. м жилищно-коммерческой недвижимости.
Объект расположен в Печерском районе Киева, одном из самых дорогих и востребованных для девелопмента районов столицы. Земля находится в частной собственности, а ее целевое назначение предусматривает реконструкцию административного здания и строительство административно-жилого комплекса.
Вид использования земельного участка определен как строительство и обслуживание многоквартирного жилого здания с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры, что делает актив пригодным для реализации многофункционального девелоперского проекта.
Дополнительным преимуществом является наличие существующего здания площадью 7042 кв. м, помещения в которой уже сданы в аренду, что может обеспечивать текущий денежный поток на период подготовки или реализации нового проекта.
Стоимость продажи составляет $15 млн. Предмет сделки — 100% акций предприятия, на балансе которого находится земельный участок и здание.
По материалам:
InVenture
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems