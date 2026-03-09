В центре Киева выставили на продажу участок за 15 млн гривен — подробности Сегодня 17:24 — Фондовый рынок

В столице выставили на продажу участок 0,7 га со зданием 7 000 м 2 за $15 млн. Актив предлагается в качестве девелоперской площадки в центральной части столицы с потенциалом реализации масштабного жилищно-коммерческого проекта.

Что там есть

Как отмечается в инвестиционном предложении, свободная от застройки площадь участка составляет около 0,5 га, что открывает возможность нового строительства.

Ранее по объекту рассчитывали потенциал девелопмента на уровне до 100 000 кв. м жилищно-коммерческой недвижимости.

Объект расположен в Печерском районе Киева, одном из самых дорогих и востребованных для девелопмента районов столицы. Земля находится в частной собственности, а ее целевое назначение предусматривает реконструкцию административного здания и строительство административно-жилого комплекса.

Вид использования земельного участка определен как строительство и обслуживание многоквартирного жилого здания с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры, что делает актив пригодным для реализации многофункционального девелоперского проекта.

Дополнительным преимуществом является наличие существующего здания площадью 7042 кв. м, помещения в которой уже сданы в аренду, что может обеспечивать текущий денежный поток на период подготовки или реализации нового проекта.

Стоимость продажи составляет $15 млн. Предмет сделки — 100% акций предприятия, на балансе которого находится земельный участок и здание.

