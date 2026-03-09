0 800 307 555
ру
Dior планирует открыть два магазина в россии до 2028 года

Фондовый рынок
13
Французский бренд люксового сегмента Dior рассчитывает возобновить работу двух своих магазинов в россии до 1 января 2028 года.
Об этом пишет российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на пояснительную записку к бухгалтерской отчетности управляющего брендом Dior в РФ ООО «Кристиан Диор кутюр Столешников».
Согласно документу, в ближайшие два года планируется возобновление работы двух торговых точек в центре москвы.

Бренд приостановил работу в россии после начала войны

В марте 2022 года владельцы бутиков Dior приняли решение приостановить работу своих магазинов в россии из-за войны в Украине.
К 2023 году у бренда осталось девять объектов, восемь из которых находились в столице, а один — в Петербурге.
В 2024 году их количество сократилось до четырех точек.
В отчетности за 2024 год ООО «Кристиан Диор кутюр Столешников» сообщало, что решило полностью закрыть часть своих магазинов. В то же время Christian Dior обновил регистрацию своего товарного знака в россии до 2034 года.
Економічна Правда
Бизнес
