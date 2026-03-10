iPhone Fold может получить совсем другое название — детали Сегодня 23:12 — Фондовый рынок

В сети появился новый слух о первом складном смартфоне от Apple. По данным инсайдеров из Китая, устройство, которое ранее неофициально называли iPhone Fold, может получить совсем другое название — iPhone Ultra.

По этой информации, новинка станет частью новой линейки Ultra-устройств, которую компания может представить уже в этом году, пишет itsider.

Вместе со смартфоном ожидается появление AirPods Ultra и MacBook Ultra. Все эти гаджеты должны стать самыми дорогими в своих категориях.

Цена

По предварительным данным, стартовая цена складного смартфона может превысить 10 000 юаней (более 1400 долларов), а топовая версия может стоить более 20 000 юаней. Это почти 2900 долларов.

Ожидается, что новое устройство будет представлено осенью вместе с моделями iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Однако пока вся эта информация базируется только на утечках, поэтому окончательное название и характеристики могут измениться.

Ранее писали , что камера iPhone может ошибаться с фокусом в самый важный момент, из-за чего главный объект в кадре получается менее резким, чем фон.

В то же время владельцы iPhone жалуются на быструю разрядку аккумулятора: после выхода iOS 26 и последующих обновлений процент падает заметно быстрее, чем раньше при обычном использовании.

