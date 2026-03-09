Ощадбанк возобновил работу электронных сервисов Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

Ощадбанк полностью возобновил работу электронных сервисов после угрозы хакерской атаки.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

«По состоянию на данный момент работа всех электронных сервисов Ощадбанка полностью восстановлена. Системы банка работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Специалисты банка выполнили все необходимые технические мероприятия и тщательно проверили работы ІТ-инфраструктуры банка.

Клиентские данные и денежные средства остаются в полной безопасности — признаки их компрометации не зафиксированы.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что сегодня сработали протоколы безопасности Ощадбанка из-за подозрения в осуществлении DDoS-атаки. Поэтому серверы банка были временно отключены.

