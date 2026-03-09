0 800 307 555
Ощадбанк возобновил работу электронных сервисов

Ощадбанк полностью возобновил работу электронных сервисов после угрозы хакерской атаки.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
«По состоянию на данный момент работа всех электронных сервисов Ощадбанка полностью восстановлена. Системы банка работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Специалисты банка выполнили все необходимые технические мероприятия и тщательно проверили работы ІТ-инфраструктуры банка.
Клиентские данные и денежные средства остаются в полной безопасности — признаки их компрометации не зафиксированы.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что сегодня сработали протоколы безопасности Ощадбанка из-за подозрения в осуществлении DDoS-атаки. Поэтому серверы банка были временно отключены.
По материалам:
Finance.ua
Ощадбанк
