Ощадбанк повідомив про тимчасове відключення серверів

Наразі триває технічна перевірка всіх систем банку.

Ощадбанк повідомив про тимчасове припинення роботи частини електронних сервісів.

«Сьогодні, 9 березня, близько 10-ї години ранку спрацювали протоколи безпеки Ощадного банку через підозру у здійсненні DDoS- атаки. Через це сервери банку були тимчасово відключені», — сказано в повідомленні банку.

Коли відновлять роботу сервісів

«Протягом найближчої години всі електронні послуги мають бути відновлені в повному обсязі. Перепрошуємо за незручності. Працюємо заради вашої безпеки», — додали у фінустанові.

