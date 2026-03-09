Ощадбанк повідомив про тимчасове відключення серверів
Ощадбанк повідомив про тимчасове припинення роботи частини електронних сервісів.
«Сьогодні, 9 березня, близько 10-ї години ранку спрацювали протоколи безпеки Ощадного банку через підозру у здійсненні DDoS- атаки. Через це сервери банку були тимчасово відключені», — сказано в повідомленні банку.
Коли відновлять роботу сервісів
Наразі триває технічна перевірка всіх систем банку.
«Протягом найближчої години всі електронні послуги мають бути відновлені в повному обсязі. Перепрошуємо за незручності. Працюємо заради вашої безпеки», — додали у фінустанові.
Поділитися новиною
Також за темою
Попри блокування Орбана ЄС планує надати Україні позику на 90 млрд євро — Урсула фон дер Ляєн
Ощадбанк повідомив про тимчасове відключення серверів
Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки
Виділено 1,5 млрд грн на житло та ремонт помешкань для ВПО — деталі
Найпопулярніші бренди пригнаних авто серед українців (інфографіка)
Трамп оголосив, що США уклали угоду щодо видобутку золота у Венесуелі