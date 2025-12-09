0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

К выходу из рф стал готовиться один из последних западных банков

Фондовый рынок
33
Один из последних западных банков, продолжающих работать в россии, — итальянский банк UniCredit — начал активно готовиться к выходу с российского рынка.
Об этом пишет российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в банке.
Ведущие топ-менеджеры кредитной организации, включая председателя правления Кирилла Жукова-Емельянова, ушли со своих должностей.
Жуков-Емельянов 20 лет работал в UniCredit, а последние пять лет возглавлял российскую «дочку» финансовой организации.
Вместе с ним должности оставили руководитель корпоративно-инвестиционного блока Вадим Апархов и операционный директор Ольга Петрова.
Одновременно с этим UniCredit Group продала практически весь долгосрочный портфель компании «Юникредит-лизинг» российскому «ПР-Лизингу». В целом был передан портфель контрактов на 3 млрд руб., а остальные будут погашены в ближайшее время, отмечает издание.
«Увольнение ключевых топ-менеджеров одновременно с продажей большого актива — это сигнал подготовки к полному выходу из страны», — говорит начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems