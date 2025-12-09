К выходу из рф стал готовиться один из последних западных банков Сегодня 16:33 — Фондовый рынок

Один из последних западных банков, продолжающих работать в россии, — итальянский банк UniCredit — начал активно готовиться к выходу с российского рынка.

Об этом пишет российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в банке.

Ведущие топ-менеджеры кредитной организации, включая председателя правления Кирилла Жукова-Емельянова, ушли со своих должностей.

Жуков-Емельянов 20 лет работал в UniCredit, а последние пять лет возглавлял российскую «дочку» финансовой организации.

Вместе с ним должности оставили руководитель корпоративно-инвестиционного блока Вадим Апархов и операционный директор Ольга Петрова.

Одновременно с этим UniCredit Group продала практически весь долгосрочный портфель компании «Юникредит-лизинг» российскому «ПР-Лизингу». В целом был передан портфель контрактов на 3 млрд руб., а остальные будут погашены в ближайшее время, отмечает издание.

«Увольнение ключевых топ-менеджеров одновременно с продажей большого актива — это сигнал подготовки к полному выходу из страны», — говорит начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

