К выходу из рф стал готовиться один из последних западных банков

Один из последних западных банков, продолжающих работать в россии, — итальянский банк UniCredit — начал активно готовиться к выходу с российского рынка.
Об этом пишет российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в банке.
Ведущие топ-менеджеры кредитной организации, включая председателя правления Кирилла Жукова-Емельянова, ушли со своих должностей.
Жуков-Емельянов 20 лет работал в UniCredit, а последние пять лет возглавлял российскую «дочку» финансовой организации.
Вместе с ним должности оставили руководитель корпоративно-инвестиционного блока Вадим Апархов и операционный директор Ольга Петрова.
Одновременно с этим UniCredit Group продала практически весь долгосрочный портфель компании «Юникредит-лизинг» российскому «ПР-Лизингу». В целом был передан портфель контрактов на 3 млрд руб., а остальные будут погашены в ближайшее время, отмечает издание.
«Увольнение ключевых топ-менеджеров одновременно с продажей большого актива — это сигнал подготовки к полному выходу из страны», — говорит начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.
