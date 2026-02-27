0 800 307 555
Samsung Galaxy S26 показал Ocean Mode для подводной фотографии

Компания представила интересную новинку для камер Galaxy S26 — режим Ocean Mode в приложении Expert RAW, позволяющего делать качественные подводные снимки.
Все три модели серии — Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra — имеют класс защиты IP68, позволяющий выдерживать погружение в пресную воду. Однако не следует использовать телефоны в море или океане из-за соленой воды, которая ускоряет коррозию и повреждает внутренние компоненты. Чтобы безопасно экспериментировать с Ocean Mode, рекомендуют покупать специальные водонепроницаемые боксы, которые стоят значительно дешевле, чем телефон.
Режим Ocean Mode помогает устранить типичные проблемы подводной фотографии. Вода поглощает свет, особенно красные, желтые и оранжевые оттенки, оставляя кадры преимущественно сине-зелеными. Частицы в воде уменьшают резкость и контраст, а течения и блики затрудняют композицию. Камеры без специальных режимов часто не передают реальные цвета и яркость.
Режим Ocean Mode автоматически корректирует баланс белого, восстанавливает потерю цвета и помогает получить подводные снимки, максимально приближенные к видящему человеческий глаз. Это делает подводную фотографию более доступной для обычных пользователей, даже если они используют только стандартный подводный бокс.
