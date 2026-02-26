0 800 307 555
Как купить товар в рассрочку: что предлагают банки

Фондовый рынок
3
Рассрочка дает возможность приобрести необходимые товары без значительной единовременной финансовой нагрузки. Они помогают рационально распределить затраты во времени и сделать покупку более доступной.
Finance.ua изучил предложения разных банков и подобрал несколько бесплатных рассрочек.

àбанк «Плати по частям»

Максимальная сумма рассрочки по сервису «Платы по частям «от àбанк может составлять до 200 тыс. грн. Лимит рассчитывается индивидуально для каждого клиента, что позволяет учитывать его реальную финансовую способность.

monobank «Покупка по частям»

Оформить ее можно в магазинах-партнерах monobank, разбив сумму платежа на несколько частей — от 3 до 25. Количество платежей определяет магазин-партнер банка.
Есть возможность досрочного погашения рассрочки. В то же время, никаких дополнительных комиссий клиент платить не будет.

Сенс Банк «Легкая рассрочка»

Оформить ее можно при покупке товаров в сетях магазинов-партнеров Сенс Банк на срок до 24 месяцев под 0,01% годовых.
Второй вариант — «Мгновенная рассрочка», возможность перевести в рассрочку любую покупку на сумму от 500 грн.

ПУМБ «Оплачивайте по частям»

Рассрочка «Уплачивайте по частям» от ПУМБ очень напоминает по своим условиям «Покупку по частям» от monobank. Ее предлагают оформить в магазинах-партнерах ПУМБ. Сумма кредита составляет от 500 до 300 тыс. грн, а срок — от 3 до 24 месяцев.
Подробности об условиях рассрочек читайте в нашей статье: Обзор рассрочек в 2026: что предлагают банки.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
Банки УкраиныmonobankСенс БанкПУМБабанк
