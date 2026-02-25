0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

6 основных моделей телефонов, которые стоит покупать подержанными

Фондовый рынок
59
6 основных моделей телефонов, которые стоит покупать подержанными
6 основных моделей телефонов, которые стоит покупать подержанными
Эксперт подобрал шесть телефонов в различных бюджетных категориях, которые можно рассмотреть для приобретения.
Об этом пишет BGR.

iPhone 15 Pro

Это первый смартфон Apple с достаточным количеством памяти и мощным нейронным чипом для запуска Apple Intelligence (также известного как задача искусственного интеллекта) напрямую.

Google Pixel 9 Pro

Когда Pixel 9 Pro дебютировал в конце 2024 года, в обзоре BGR он был описан как «быстрый шаг вперед». Это устройство ознаменовало собой совершенно новый язык дизайна для смартфонов Google, где выразительный внешний вид сочетался с не менее премиальной конструкцией. В море смартфонов с изогнутыми углами Google усовершенствовал фирменный дизайн и предложил его в нескольких смелых цветовых решениях. Но этот телефон предлагает больше, чем кажется на первый взгляд.

Samsung Galaxy S24 Ультра

Для большинства пользователей, ищущих флагман с полноценной камерой на базе Android телефоны Galaxy S — это идеальный выбор. Samsung Galaxy S24 Ultra повысил эту репутацию, получив при этом жесткие 9/10 баллов в углубленной оценке BGR.
Samsung сейчас продает обновленное устройство чуть более тысячи долларов, тогда как Best Buy предлагает восстановленные устройства по цене от 575 долларов. За такую ​​цену это очень хороший смартфон.

OnePlus 13

Это первый телефон от OnePlus, вступивший в бой со своими именитыми конкурентами и сумевший превзойти их в нескольких ключевых областях. OnePlus 13, который в обзоре BGR был признан завершенным комплектом, обладал выдающимся двухцветным дизайном, сочетавшим кожаное покрытие под джинсовую ткань с серебристым металлом. В дополнение к привлекательному дизайну он также имел сертификацию IP69, что делает его одним из самых устойчивых телефонов к пыли и воде.

OnePlus

Как и Samsung Galaxy S25 Ultra, этот телефон также имеет два поколения и больше не доступен на официальном веб-сайте бренда. Amazon сейчас продает OnePlus Open за 1599 долларов, что сейчас немного многовато. На таких сайтах, как Reebelo, BackMarket и Swappa, вы можете приобрести подержанное или восстановленное устройство по цене менее 650 долларов.

iPhone 16

Он стал хитом среди спящих моделей. Он предлагал более свежий и минималистичный вид, чем даже его более дорогие Pro-братья. Apple сейчас продает его за 699 ​​долларов, но вы можете приобрести распакованное устройство у Best Buy чуть больше чем за 600 долларов.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems