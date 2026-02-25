6 основных моделей телефонов, которые стоит покупать подержанными Сегодня 06:44 — Фондовый рынок

Эксперт подобрал шесть телефонов в различных бюджетных категориях, которые можно рассмотреть для приобретения.

Об этом пишет BGR

iPhone 15 Pro

Это первый смартфон Apple с достаточным количеством памяти и мощным нейронным чипом для запуска Apple Intelligence (также известного как задача искусственного интеллекта) напрямую.

Google Pixel 9 Pro

Когда Pixel 9 Pro дебютировал в конце 2024 года, в обзоре BGR он был описан как «быстрый шаг вперед». Это устройство ознаменовало собой совершенно новый язык дизайна для смартфонов Google, где выразительный внешний вид сочетался с не менее премиальной конструкцией. В море смартфонов с изогнутыми углами Google усовершенствовал фирменный дизайн и предложил его в нескольких смелых цветовых решениях. Но этот телефон предлагает больше, чем кажется на первый взгляд.

Samsung Galaxy S24 Ультра

Для большинства пользователей, ищущих флагман с полноценной камерой на базе Android телефоны Galaxy S — это идеальный выбор. Samsung Galaxy S24 Ultra повысил эту репутацию, получив при этом жесткие 9/10 баллов в углубленной оценке BGR.

Samsung сейчас продает обновленное устройство чуть более тысячи долларов, тогда как Best Buy предлагает восстановленные устройства по цене от 575 долларов. За такую ​​цену это очень хороший смартфон.

OnePlus 13

Это первый телефон от OnePlus, вступивший в бой со своими именитыми конкурентами и сумевший превзойти их в нескольких ключевых областях. OnePlus 13, который в обзоре BGR был признан завершенным комплектом, обладал выдающимся двухцветным дизайном, сочетавшим кожаное покрытие под джинсовую ткань с серебристым металлом. В дополнение к привлекательному дизайну он также имел сертификацию IP69, что делает его одним из самых устойчивых телефонов к пыли и воде.

OnePlus

Как и Samsung Galaxy S25 Ultra, этот телефон также имеет два поколения и больше не доступен на официальном веб-сайте бренда. Amazon сейчас продает OnePlus Open за 1599 долларов, что сейчас немного многовато. На таких сайтах, как Reebelo, BackMarket и Swappa, вы можете приобрести подержанное или восстановленное устройство по цене менее 650 долларов.

iPhone 16

Он стал хитом среди спящих моделей. Он предлагал более свежий и минималистичный вид, чем даже его более дорогие Pro-братья. Apple сейчас продает его за 699 ​​долларов, но вы можете приобрести распакованное устройство у Best Buy чуть больше чем за 600 долларов.

