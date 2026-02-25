6 основных моделей телефонов, которые стоит покупать подержанными
Эксперт подобрал шесть телефонов в различных бюджетных категориях, которые можно рассмотреть для приобретения.
Об этом пишет BGR.
iPhone 15 Pro
Это первый смартфон Apple с достаточным количеством памяти и мощным нейронным чипом для запуска Apple Intelligence (также известного как задача искусственного интеллекта) напрямую.
Google Pixel 9 Pro
Когда Pixel 9 Pro дебютировал в конце 2024 года, в обзоре BGR он был описан как «быстрый шаг вперед». Это устройство ознаменовало собой совершенно новый язык дизайна для смартфонов Google, где выразительный внешний вид сочетался с не менее премиальной конструкцией. В море смартфонов с изогнутыми углами Google усовершенствовал фирменный дизайн и предложил его в нескольких смелых цветовых решениях. Но этот телефон предлагает больше, чем кажется на первый взгляд.
Samsung Galaxy S24 Ультра
Для большинства пользователей, ищущих флагман с полноценной камерой на базе Android телефоны Galaxy S — это идеальный выбор. Samsung Galaxy S24 Ultra повысил эту репутацию, получив при этом жесткие 9/10 баллов в углубленной оценке BGR.
Samsung сейчас продает обновленное устройство чуть более тысячи долларов, тогда как Best Buy предлагает восстановленные устройства по цене от 575 долларов. За такую цену это очень хороший смартфон.
OnePlus 13
Это первый телефон от OnePlus, вступивший в бой со своими именитыми конкурентами и сумевший превзойти их в нескольких ключевых областях. OnePlus 13, который в обзоре BGR был признан завершенным комплектом, обладал выдающимся двухцветным дизайном, сочетавшим кожаное покрытие под джинсовую ткань с серебристым металлом. В дополнение к привлекательному дизайну он также имел сертификацию IP69, что делает его одним из самых устойчивых телефонов к пыли и воде.
OnePlus
Как и Samsung Galaxy S25 Ultra, этот телефон также имеет два поколения и больше не доступен на официальном веб-сайте бренда. Amazon сейчас продает OnePlus Open за 1599 долларов, что сейчас немного многовато. На таких сайтах, как Reebelo, BackMarket и Swappa, вы можете приобрести подержанное или восстановленное устройство по цене менее 650 долларов.
iPhone 16
Он стал хитом среди спящих моделей. Он предлагал более свежий и минималистичный вид, чем даже его более дорогие Pro-братья. Apple сейчас продает его за 699 долларов, но вы можете приобрести распакованное устройство у Best Buy чуть больше чем за 600 долларов.
