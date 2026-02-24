0 800 307 555
ру
НБУ обновляет требования к значимым финансовым компаниям — установлен дедлайн

Фондовый рынок
2
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный
Значимые финансовые компании обязаны до 1 июля 2026 года привести свою деятельность в соответствие с новыми регуляторными требованиями. Речь идет о начале нового этапа трансформации сегмента небанковских финансовых учреждений.
Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
«Мы переходим к активной работе с сегментом, чтобы качественно обновить его и сделать прозрачным, эффективным, конкурентоспособным и инвестиционно привлекательным. Собственно, финансовые компании должны пройти такую ​​же трансформацию, как в свое время банковский и страховой секторы», — заявил Пышный.

Состояние рынка после «сплита»

По словам главы НБУ, рынок финансовых компаний постепенно восстанавливается. Его участники определяются со своими бизнес-моделями, что естественно ведет к сужению перечня услуг и фокусировке на жизнеспособных сегментах. Компании развивают новые направления, в частности при поддержке государства и международных партнеров.
Определенная очистка рынка уже произошла с момента принятия сплита. С 2020 года сокращение сектора составило 778 учреждений. И сейчас в нем работает 407 участников.
«Часть участников ушла с рынка добровольно, но были и те, кому мы аннулировали лицензии. Ведь во многих таких случаях речь шла не о предоставлении финансовых услуг, а об определенных злоупотреблениях. Это неприемлемо, в частности, неприемлемо участие в схемах по уклонению от уплаты налогов или помощь в этом другим компаниям. Мы будем жестко реагировать на подобную деятельность», — заявил Пышный.

52 компании получили статус значимых

В настоящее время 52 финансовые компании получили статус значимых.
Все они отвечают нескольким критериям:
  • имеют долю активов более 1% общего объема рынка;
  • имеют высокий или очень высокий уровень риска нарушения прав потребителей;
  • являются участниками реализации государственных программ и ответственными лицами крупных финансовых групп.

Дорожная карта и новые требования

НБУ уже провел первую учредительную встречу с представителями значимых финансовых компаний. Регулятор очертил список шагов, которые необходимо выполнить до установленного дедлайна.
«По этой дорожной карте есть несколько направлений работы для финансовых компаний — от предоставления стратегических планов и кадрового аудита до предоставления данных о структуре собственности и приведения ее в соответствие с требованиями НБУ. Компании должны также провести обязательную самооценку рисков и отчитаться о ней. В целом у нас есть четкий дедлайн — 1 июля 2026 года — когда все значимые финансовые компании обязаны привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями», — рассказал глава НБУ.
Еще моменты, на которые обратил внимание Пышный, — это необходимость в качественном обновлении системы защиты прав потребителей и необходимость уже сейчас учитывать внедрение принципов финансовой инклюзии.
«Я также рассчитываю, что рынок будет консолидировать усилия и объединится в сильные субъектные профильные ассоциации, которые действительно будут представлять позицию рынка. Так наша коммуникация и сотрудничество будут гораздо эффективнее», — подытожил он.
По материалам:
Finance.ua
