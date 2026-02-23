Samsung Galaxy S27 Ultra будет представлен в двух дополнительных цветах (фото) Сегодня 19:33 — Фондовый рынок

Samsung Galaxy S27 Ultra будет представлен в двух дополнительных цветах (фото)

Samsung Galaxy S27 Ultra будет представлен в двух дополнительных цветах, которые можно приобрести исключительно через фирменный онлайн-магазин компании.

PhoneArena

Эксклюзивная палитра включает в себя темно-серебристый (Silver Shadow) и золотистый с розовым оттенком (Pink Gold). В эксклюзивной расцветке Pink Gold в магазине Samsung можно приобрести и актуальный Galaxy S25 Ultra.

Таким образом, слухи о ярко-оранжевой расцветке, как у iPhone 17 Pro, которые ходили по сети раньше, не подтвердились.

Что касается базовых цветов, в которых смартфон будет предложен в розницу, то таких четыре: черный, белый, «небесно-голубой» и «кобальтовый фиолетовый».

Презентация серии Galaxy S26 состоится 25 февраля. Помимо Galaxy S26 Ultra, Samsung представит смартфоны S26 и S26+.

смартфоны Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra постепенно доходят до финальной стадии своего жизненного цикла, поэтому Samsung готовится прекратить поддержку этой серии. Линейке почти четыре года и компания Samsung уже сокращает объем программной поддержки этих моделей. Ранее писали , чтосмартфоны Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra постепенно доходят до финальной стадии своего жизненного цикла, поэтому Samsung готовится прекратить поддержку этой серии. Линейке почти четыре года и компания Samsung уже сокращает объем программной поддержки этих моделей.

Флагманы 2022 года уже получили январский патч безопасности за 2026 год. Следующее обновление ожидается примерно через три месяца.

В настоящее время Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra работают на One UI 8.0. Ожидается, что позже в этом году они получат One UI 8.5 — вероятно, это будет последнее обновление оболочки для всей линейки.

В начале 2027 года ожидается выход Samsung Galaxy S27 Ultra — флагмана, который, по словам инсайдеров, получит продвинутую систему распознавания лица Polar ID, превосходящую по качеству Face ID от Apple.

