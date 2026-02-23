0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Samsung Galaxy S27 Ultra будет представлен в двух дополнительных цветах (фото)

Фондовый рынок
41
Samsung Galaxy S27 Ultra будет представлен в двух дополнительных цветах (фото)
Samsung Galaxy S27 Ultra будет представлен в двух дополнительных цветах (фото)
Samsung Galaxy S27 Ultra будет представлен в двух дополнительных цветах, которые можно приобрести исключительно через фирменный онлайн-магазин компании.
Об этом пишет PhoneArena.
Эксклюзивная палитра включает в себя темно-серебристый (Silver Shadow) и золотистый с розовым оттенком (Pink Gold). В эксклюзивной расцветке Pink Gold в магазине Samsung можно приобрести и актуальный Galaxy S25 Ultra.
Читайте также
Таким образом, слухи о ярко-оранжевой расцветке, как у iPhone 17 Pro, которые ходили по сети раньше, не подтвердились.
Что касается базовых цветов, в которых смартфон будет предложен в розницу, то таких четыре: черный, белый, «небесно-голубой» и «кобальтовый фиолетовый».
Samsung Galaxy S27 Ultra будет представлен в двух дополнительных цветах (фото)
Презентация серии Galaxy S26 состоится 25 февраля. Помимо Galaxy S26 Ultra, Samsung представит смартфоны S26 и S26+.
Читайте также
Ранее писали, что смартфоны Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra постепенно доходят до финальной стадии своего жизненного цикла, поэтому Samsung готовится прекратить поддержку этой серии. Линейке почти четыре года и компания Samsung уже сокращает объем программной поддержки этих моделей.
Флагманы 2022 года уже получили январский патч безопасности за 2026 год. Следующее обновление ожидается примерно через три месяца.
В настоящее время Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra работают на One UI 8.0. Ожидается, что позже в этом году они получат One UI 8.5 — вероятно, это будет последнее обновление оболочки для всей линейки.
В начале 2027 года ожидается выход Samsung Galaxy S27 Ultra — флагмана, который, по словам инсайдеров, получит продвинутую систему распознавания лица Polar ID, превосходящую по качеству Face ID от Apple.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems