Американская финансовая группа Citi окончательно вышла из россии

Фондовый рынок
Американская финансовая группа Citi объявила о подписании и закрытии сделки по продаже AO Citibank — своего российского подразделения — инвестиционной компании Renaissance Capital. Сделка, подписанная и закрытая одновременно 18 февраля, означает полное прекращение деятельности Citi в рф — процесс длился почти четыре года.
Об этом говорится в пресс-релизе группы.

Условия соглашения и новый бренд

Руководитель международного бизнеса Citi Эрнесто Торрес Канту заявил, что банк завершил финальные шаги процесса выхода, который начался в марте 2022 года, и поблагодарил сотрудников за работу во время трансформации.
Покупателем стал Renaissance Capital (RenCap), купивший 100% акций АО «Ситибанк». Банк переименован в АО RenCap Bank и он продолжит работать под брендом Renaissance Capital, обслуживая существующих клиентов, в том числе инвестиционные фонды и банки из США, Великобритании, ЕС и других стран.
В российском подразделении работало около 800 сотрудников — они переходят к новому владельцу.

Финансовые последствия для Citi

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако Citi ранее сообщал, что в четвертом квартале 2025 года зафиксировал претакс-убыток от продажи в размере около $1,1−1,2 млрд.
В то же время, транзакция будет иметь положительный эффект на капитал: в первом квартале 2026-го CET1-коэффициент Citi вырастет примерно на $4 млрд благодаря освобождению risk-weighted assets, уменьшению отложенных налоговых активов и разблокированию валютных переоценок.
Акции Citigroup отреагировали положительно: после объявления они выросли почти на 2,2−2,4% в первые часы торгов.
Процесс выхода Citi из россии начался еще в апреле 2021 года с объявления о продаже розничного бизнеса. После полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022-го банк расширил планы выхода на все направления деятельности. В ноябре 2025-го президент рф владимир путин подписал разрешение на сделку.
По материалам:
Forbes.ua
