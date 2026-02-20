Более дешевая модель Cybertruck: что показала Tesla
Компания представила более дешевый вариант Cybertruck в США и снизила цену на свою самую дорогую модель Cyberbeast, поскольку производитель электромобилей пытается найти покупателей для своих пикапов.
Об этом пишет Reuters.
Цена
Tesla установила цену на новую модель с двумя двигателями и полным приводом в 59 990 долларов, что делает ее самым «доступным» Cybertruck компании на сегодня, и снизила цену Cyberbeast со 114 990 до 99 990 долларов.
Со снижением цены Tesla, похоже, прекращает выпуск своего «пакета Luxe» для модели, включавшего контролируемое полностью автономное управление и бесплатный доступ к сети зарядных станций Supercharger.
Ранее компания Илона Маска Tesla объявила о запуске ИИ-ассистента Grok в своих автомобилях в Европе.
Развертывание начнется в Великобритании, Ирландии, Германии, Швейцарии, Австрии, Италии, Франции, Португалии и Испании. В дальнейшем список стран будет расширяться.
