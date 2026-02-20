0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Более дешевая модель Cybertruck: что показала Tesla

Фондовый рынок
15
Более дешевая модель Cybertruck: что показала Tesla
Более дешевая модель Cybertruck: что показала Tesla
Компания представила более дешевый вариант Cybertruck в США и снизила цену на свою самую дорогую модель Cyberbeast, поскольку производитель электромобилей пытается найти покупателей для своих пикапов.
Об этом пишет Reuters.

Цена

Tesla установила цену на новую модель с двумя двигателями и полным приводом в 59 990 долларов, что делает ее самым «доступным» Cybertruck компании на сегодня, и снизила цену Cyberbeast со 114 990 до 99 990 долларов.
Со снижением цены Tesla, похоже, прекращает выпуск своего «пакета Luxe» для модели, включавшего контролируемое полностью автономное управление и бесплатный доступ к сети зарядных станций Supercharger.
Читайте также
Ранее компания Илона Маска Tesla объявила о запуске ИИ-ассистента Grok в своих автомобилях в Европе.
Развертывание начнется в Великобритании, Ирландии, Германии, Швейцарии, Австрии, Италии, Франции, Португалии и Испании. В дальнейшем список стран будет расширяться.
По материалам:
Finance.ua
Tesla
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems