Более дешевая модель Cybertruck: что показала Tesla

Компания представила более дешевый вариант Cybertruck в США и снизила цену на свою самую дорогую модель Cyberbeast, поскольку производитель электромобилей пытается найти покупателей для своих пикапов.

Об этом пишет Reuters.

Цена

Tesla установила цену на новую модель с двумя двигателями и полным приводом в 59 990 долларов, что делает ее самым «доступным» Cybertruck компании на сегодня, и снизила цену Cyberbeast со 114 990 до 99 990 долларов.

Со снижением цены Tesla, похоже, прекращает выпуск своего «пакета Luxe» для модели, включавшего контролируемое полностью автономное управление и бесплатный доступ к сети зарядных станций Supercharger.

