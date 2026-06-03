Какие торговые марки рф продлили срок действия в Украине
16 торговых марок (ТМ) российского происхождения смогли продлить срок действия свидетельства в Украинском национальном офисе интеллектуальной собственности и инноваций (УКРНОИСИ) с начала полномасштабной войны.
Об этом пишет Опендатабот.
Итого более 1,3 тысячи торговых марок рф до сих пор остаются под юридической защитой в Украине. Больше всего таких ТМ сосредоточено в сфере рекламных и бизнес-услуг.
Среди остающихся под защитой брендов есть хорошо знакомые украинцам названия: Агуша, Чудо, Простоквашино, Майский, Curtis и другие.
Мораторий
С начала полномасштабной войны в Украине действует мораторий на любые регистрационные действия для резидентов рф и беларуси.
Это означает, что они не могут передавать права собственности на торговые марки или совершать другие подобные операции. В то же время продление срока действия свидетельства не запрещено и именно этим воспользовались владельцы части брендов.
Да, УКРНОИСИ уже продлил защиту для 16 таких торговых марок с начала полномасштабной войны. Среди них противоэпилептический препарат Альгерика, алкогольные напитки Смирновъ и как отдельная торговая марка — изображение ТМ Простоквашино.
Как проверить
Проверить, кому принадлежит та или иная торговая марка, можно бесплатно в Опендатаботе. Поиск доступен по ключевым словам или регистрационному номеру свидетельства о праве на знак для товаров и услуг.
Больше всего таких торговых марок сосредоточено в сфере рекламных и бизнес-услуг — 454 бренда. Значительное количество также приходится на медицинские и гигиенические препараты (383), бумажную продукцию и канцелярию (243), пищевые продукты и приправы (192). Стоит отметить, что одна торговая марка может быть зарегистрирована в нескольких классах, поэтому эти цифры пересекаются.
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