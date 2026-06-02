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Турецкие бренды покидают Украину: кто занимает их места в торговых центрах

Фондовый рынок
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Ряд турецких fashion-операторов сократили присутствие или полностью покинули украинский рынок, а высвободившиеся торговые площади начали активно занимать украинские бренды и европейские сети.
Об этом сообщила директор компании UTG Евгения Локтионова.
В частности, полностью приостановил работу в Украине турецкий бренд Koton. Холдинг FLO Retailing также свернул работу FLO и InStreet и отказался от лицензионного развития бренда Reebok. Кроме того, украинский рынок покидает сеть обувных магазинов SuperStep.
По словам Локтионовой, причинами такого решения стали падение маржинальности бизнеса в Украине, валютные колебания и изменение глобальных стратегий материнских компаний, которые все чаще переориентируются на менее рискованные рынки.
В то же время освободившиеся площади в торгово-развлекательных центрах быстро находят новых арендаторов. Так, в столичном Lavina Mall помещение, где раньше работал Koton, заняли украинские сети EVA Beauty и Marathon. Локации турецких брендов также активно осваивают украинские fashion-компании.
В то же время, по оценке эксперта, международные компании не теряют интерес к Украине. Несмотря на военные риски, они видят высокий уровень потребления и выходят на рынок через официальных дистрибьюторов или напрямую.
Среди таких примеров — польская сеть дискаунтеров Pepco, которая продолжает расширение в Украине. Весной 2026 года в Киеве открылся первый монобрендовый бутик британского бренда Barbour.
В феврале стало известно, что сеть спортивного ритейлера Reebok завершает работу в Украине. Турецкие ритейлеры постепенно сворачивают деятельность из-за сложной экономической ситуации в Турции, что повлияло и на присутствие Reebok в Украине.
По материалам:
УНІАН
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