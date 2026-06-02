Бахматюк уплатит НБУ 1,2 миллиарда гривен задолженности «ВиЭйБи Банка» — решение Верховного Суда Сегодня 16:33 — Фондовый рынок

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационную жалобу бывшего владельца ПАО «ВиЭйБи Банк» Олега Бахматюка и оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций о взыскании с него свыше 1,2 млрд грн в пользу Национального банка Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Позиция Национального банка

«Национальный банк приветствует окончательное решение Верховного Суда, которое поставило точку в этом долгом деле. Принятое решение имеет важное значение для обеспечения стабильности финансовых правоотношений, ибо подтверждает, что взятые на себя обязательства подлежат исполнению, а права кредитора — эффективной судебной защите», — прокомментировал директор Юридического департамента Национального банка.

История дела

ПАО «ВиЭйБи Банк в 2014 году заключил с Национальным банком договор о стабилизационном кредите на сумму 1,2 млрд грн. Олег Бахматюк поручился за возврат банком кредитных средств и заключил с Национальным банком договор поручительства. Следовательно, он взял на себя личные обязательства за погашение задолженности финансового учреждения перед Национальным банком.

Поскольку владелец банка не выполнял взятые на себя обязательства по договору поручительства, Национальный банк обратился в Печерский районный суд города Киева с исковым заявлением о взыскании задолженности с Олега Бахматюка.

Печерский районный суд города Киева 30 января 2025 года принял решение о взыскании с Олега Бахматюка 1,2 млрд грн.

Киевский апелляционный суд постановлением от 28 октября 2025 года оставил указанное решение без изменений.

В судах остаются другие иски НБУ

На рассмотрении Печерского районного суда города Киева остаются еще пять дел по исковым заявлениям Национального банка к Олегу Бахматюку по долгам ПАО «ВиЭйБи Банк» и ПАО «Коммерческий Банк «Финансовая Инициатива».

Общая сумма задолженности, которую Национальный банк взимает с Олега Бахматюка, составляет около 7,9 млрд грн.

