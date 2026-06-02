5 старых Android-смартфонов, которые можно смело покупать в 2026 году Сегодня 04:06 — Фондовый рынок

5 старых Android-смартфонов, которые можно смело покупать в 2026 году

Рынок смартфонов постепенно достиг плато развития: производители все чаще копируют друг друга, а основные изменения касаются не аппаратного обеспечения, а программного обеспечения, искусственного интеллекта и расширенной поддержки обновлений.

На этом фоне многие устройства, вышедшие два или три года назад, в 2026 году остаются отличным выбором и позволяют заметно сэкономить без потери качества. Список таких «вечных» смартфонов составил портал SlashGear.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung S24 Ultra остается одним из самых сбалансированных флагманов даже спустя 2,5 года после выхода. Устройство оснащено топовым дисплеем, мощной камерой и аппаратным обеспечением, которое легко конкурирует с новыми моделями. А обновления устройство будет получать до 2031 года.

Одним из ключевых преимуществ остается S Pen с Bluetooth-функциями: он работает не просто как стилус, а как полноценный пульт дистанционного управления. Также отмечается характерный «угловатый» дизайн, отличающий смартфон от современных более округлых устройств.

OnePlus

OnePlus 12 сохраняет репутацию убийцы флагманов. Смартфон предлагает топовое железо и передовые технологии по цене, которая заметно ниже, чем у прямых конкурентов.

Устройство построено на базе Snapdragon 8 Gen 3 и до сих пор обеспечивает флагманский уровень производительности. Экран AMOLED с частотой 120 Гц и высокой яркостью делает устройство удобным для мультимедиа даже при ярком солнце. OnePlus также выделяется быстрой зарядкой 100 Вт (от 0% до 100% за 25 минут).

Samsung Galaxy S24 FE

Galaxy S24 FE — более доступная версия флагмана, сохраняющая ключевые функции старшей серии. Смартфон получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей 120 Гц, тройную камеру с телеобъективом и поддержку фирменных AI-функций Samsung.

Производительность обеспечивает Exynos 2400e — не самый мощный, но достаточный для большинства задач процессор. Но главное преимущество аппарата — длинный цикл обновлений, также рассчитанный до 2031 года.

Google Pixel 8 Pro

Pixel 8 Pro остается одним из самых лучших вариантов для любителей чистого Android и мобильной фотографии. Google впервые предложила для этой модели 7 лет обновления, включая полноценные апдейты Android.

Смартфон оснащен чипом Tensor G3 и тройной камерой, до сих пор считающейся одной из лучших в своем классе. Особенно это устройство ценится за программную обработку фотографий, которая исправляет ошибки оптики и расширяет творческие возможности.

Google Pixel 9

Pixel 9 является самой дешевой моделью линейки, но при этом практически не уступает старшим версиям в повседневном использовании. Он получил 120 Гц OLED-дисплей, поддержку Gemini AI и долгую программу обновлений — до 2031 года.

Смартфон работает на чистой ОС Android без лишнего ПО, что делает его особенно привлекательным для пользователей, которым важна простота и стабильность. По уровню камер, скорости работы и качеству экрана Pixel 9 остается одним из самых выгодных вариантов среди относительно новых смартфонов.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.