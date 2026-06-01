МХП покупает долю греческого производителя курятины Nitsiakos Сегодня 10:47 — Фондовый рынок

МХП инвестирует в одного из крупнейших производителей мяса Греции

МХП, международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, подписала соглашение о приобретении у греческой компании Th. Nitsiakos AVEE. Соглашение предусматривает долгосрочное партнерство сторон и поэтапное приобретение МХП 70% компании на протяжении нескольких лет. Также стороны договорились о возможности дальнейшего увеличения доли МХП до 100% в будущем.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что завершение соглашения зависит от выполнения стандартных условий, в частности, получения необходимых регуляторных согласований.

Какую компанию покупает МХП

Th. Nitsiakos AVEE — вертикально встроенная группа со штаб-квартирой в городе Янина, основанная в 1970-х годах. Работает в Греции в сфере производства и дистрибуции птицы и других видов мяса, кормов для животных и домашних животных.

По итогам 2025 года выручка компании составила около 540 млн евро.

Соглашение с Th. Nitsiakos AVEE является еще одним шагом в развитии международного бизнеса МХП, помогающего группе сохранять устойчивость и стабильно инвестировать в развитие компании в Украине.

«Я убежден, что вместе мы построим эффективное партнерство, которое усилит международную часть группы МХП и в результате позволит нашему бизнесу в Украине оставаться устойчивым и развиваться», — отметил основатель и CEO МХП Юрий Косюк.

По его словам, с 2022 по 2025 год компания инвестировала в развитие бизнеса около 30 млрд грн.

Отмечается, что за годы полномасштабной войны компания МХП открыла в Украине новое предприятие по производству продуктов с добавленной ценностью в Днепре, приобрела «Украинский мясной хутор» для дальнейшего развития, а также начала развитие производства биометана.

