США снова продлили дедлайн для продажи иностранных активов «Лукойла» Сегодня 19:35 — Фондовый рынок

Управление по контролю за иностранными активами Департамента финансов США (OFAC) снова продлило срок продажи иностранных активов российского нефтяного гиганта «Лукойл».

Об этом говорится в соответствующем документе OFAC.

Новый дедлайн был установлен на 27 июня 2026 года.

Как отмечает Reuters , любое соглашение должно гарантировать, что «Лукойл» не получит авансовый платеж, а все поступления будут размещены на замороженном счете под юрисдикцией США. Транзакции также требуют окончательного одобрения OFAC.

23 октября 2025 г. Соединенные Штаты ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», а также их дочерних компаний.

Ранее агентство Reuters писало, что США замедлили продажу международных активов российского нефтяного гиганта «Лукойл», чтобы усилить давление на россию в переговорах о мире в Украине.

