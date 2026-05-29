США снова продлили дедлайн для продажи иностранных активов «Лукойла»

Управление по контролю за иностранными активами Департамента финансов США (OFAC) снова продлило срок продажи иностранных активов российского нефтяного гиганта «Лукойл».
Новый дедлайн был установлен на 27 июня 2026 года.
Как отмечает Reuters, любое соглашение должно гарантировать, что «Лукойл» не получит авансовый платеж, а все поступления будут размещены на замороженном счете под юрисдикцией США. Транзакции также требуют окончательного одобрения OFAC.
23 октября 2025 г. Соединенные Штаты ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», а также их дочерних компаний.
Ранее агентство Reuters писало, что США замедлили продажу международных активов российского нефтяного гиганта «Лукойл», чтобы усилить давление на россию в переговорах о мире в Украине.