В Нацбанке отреагировали на критику Гетманцева в отношении Сенс Банка

НБУ призвал Гетманцева воздержаться от публичной критики

Национальный банк Украины заявил о безосновательных и манипулятивных обвинениях со стороны председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в адрес руководства НБУ и регулятора в целом.

В Нацбанке напомнили, что 6 мая 2026 года Правление НБУ уже обнародовало официальную позицию по осуществлению надзорных функций по отношению к Сенс Банку и предоставило ответы на вопросы, озвученные во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады.

В НБУ заявили о политически мотивированном давлении

«Безосновательные прямые публичные обвинения мы расцениваем как заангажированность и политически мотивированное давление на Национальный банк. Категорически отрицаем и опровергаем какие-либо спекуляции по поводу недостаточности или отсутствия наблюдательных действий регулятора», — заявили в Нацбанке.

В НБУ заявили, что публичная риторика Даниила Гетманцева по поводу работы регулятора кардинально изменилась.

В заявлении отмечено, что ранее глава парламентского комитета положительно оценивал работу НБУ в сфере противодействия отмыванию средств и детенизации экономики, однако в настоящее время перешел к регулярной критике.

«Такие диаметрально разные заявления лишь подтверждают конъюнктурность и непрофессионализм его высказываний. Ведь международные партнеры в течение четырех лет полномасштабной войны высоко оценивают результаты деятельности НБУ не только в части обеспечения макростабильности и эффективной работы банковской системы, но и в части детенизации, усиления банковского и небанковского рынка, что значительно увеличило налоговые поступления», — добавляет регулятор.

Обращение к правоохранителям

В Национальном банке заявили, что во время полномасштабной войны проработали и дали ответы на все 119 депутатских обращений, поступивших от Даниила Гетманцева.

«В случае наличия у г-на Гетманцева информации о конкретных фактах нарушений именно Сенс Банком требований законодательства по вопросам финансового мониторинга предлагаем передать такую ​​информацию в Национальный банк для ее проверки в пределах компетенции, а также в другие компетентные органы, в том числе правоохранительные. Дополнительно обращаем внимание, что к мандату полномочий НБУ не относится контроль за полнотой уплаты налогов клиентами банков или подтверждение фактов легализации уголовных доходов», — отмечает регулятор.

В то же время, Национальный банк в период 2023—2026 годов направил 13 обращений в правоохранительные органы и Государственную налоговую службу Украины и четыре письма в Государственную службу финансового мониторинга Украины по результатам проведенных в Сенс Банке проверок в пределах своих полномочий.

«Призываем Председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики господина Гетманцева воздержаться от безосновательных резонансных обвинений, которые не только противоречат основам этики народного депутата, закрепленным законом, но и негативно влияют на межведомственное взаимодействие, в то время, когда украинское общество и международные партнеры ожидают от нас максимально продуктивного сотрудничества», — заявляют в Нацбанке.

Что известно о ситуации вокруг Сенс Банка

Ранее Даниил Гетманцев заявлял , что ситуация вокруг Сенс Банка свидетельствует о возможной масштабной коррупционной схеме, которая действовала годами и обслуживала нелегальный игорный бизнес.

«Это кейс о создании организованной преступной группы, которая, используя должности в государственном банке, по молчаливому согласию регулятора и правоохранительных органов, в течение длительного времени осуществляла преступную деятельность, не только, но и, в частности, в игорном бизнесе. Фактически, когда банк берет на себя функцию проведения нелегальных платежей для азартных игр и фактически предоставляет эту услугу крупнейшим операторам — это одна крупная коррупционная конструкция», — отмечал нардеп.

Он добавил, что финансовый мониторинг банка мог способствовать этой деятельности, а Национальный банк Украины не принял никаких мер по результатам проверок.

Гетманцев также подверг критике Министерство цифровой трансформации за фактический срыв введения государственной системы онлайн-мониторинга, что лишило государство контроля над внутренними процессами в сфере азартных игр.

В ответ Национальный банк сообщил , что надзорные функции реализуются Национальным банком системно и прозрачно, с соответствующим реагированием на выявленные риски и идентичными требованиями по всем участникам системы. Национальный банк регулярно публично отчитывается об этом через свои официальные каналы коммуникации.

Представители Национального банка также регулярно принимают участие в заседании ВСК ВРУ и на протяжении более трех лет отчитываются о результатах борьбы со схемами в сегменте азартных игр.

«Национальный банк с уважением относится к существующим механизмам парламентского контроля и публичного отчета о деятельности, рассматривая их как неотъемлемую составляющую обеспечения институциональной независимости, прозрачной деятельности и формирования доверия к решениям регулятора. В этом контексте мы считаем необходимым публично выразить нашу обеспокоенность содержанием отдельных заявлений во время последнего заседания ВСК ВРУ, которые сопровождались утверждениями, не подкрепленными надлежащими доказательствами, а также оценками, выходящими за пределы предмета профессиональной дискуссии», — говорили тогда в Нацбанке.

Национальный банк отмечал, что качество публичных институциональных дискуссий должно основываться исключительно на фактах, правовых основаниях и соблюдении установленных процедур. От этого напрямую зависит доверие к государственным решениям, особенно в условиях военного положения.

