Правительство определило сроки приватизации Сенс Банка и Укргазбанка
Кабинет Министров определил график приватизации двух государственных банков — Сенс Банка и Укргазбанка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Программы деятельности Кабинета министров Украины, зарегистрированный в парламенте (№ 14069). Проект еще должен быть одобрен Верховной Радой.
Одной из ключевых задач правительства является постепенное сокращение доли государства в банковской системе. Приватизация, как ожидается, будет способствовать развитию конкуренции и повышению эффективности работы банков.
До 31 октября 2025 года Кабмин планирует принять постановление о порядке привлечения советника по продаже акций банков. Такой советник будет сопровождать подготовку сделки и оценку активов финансовых учреждений.
В 2026 году до конца октября правительство должно принять меры по привлечению советника, после чего примет решение о старте приватизации.
Таким образом, старт приватизации обоих банков намечен на вторую половину 2026 года.
Напомним, в августе Совет по финансовой стабильности принял решение о влиянии продажи пакетов акций двух банков государственного сектора.
Глава НБУ Андрей Пышный ранее заявлял, что старт приватизации государственных банков даст положительный сигнал для инвесторов. Такой шаг должен быть частью общей стратегии развития государственных банков.
«Наработать такую стратегию мы должны совместно с правительством и стейкхолдерами, чтобы обеспечить концептуальное видение развития государственного банковского сектора Украины», — отметил он.
