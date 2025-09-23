Правительство определило сроки приватизации Сенс Банка и Укргазбанка Сегодня 16:05 — Казна и Политика

Правительство определило сроки приватизации Сенс Банка и Укргазбанка

Кабинет Министров определил график приватизации двух государственных банков — Сенс Банка и Укргазбанка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Программы деятельности Кабинета министров Украины, зарегистрированный в парламенте (№ 14069). Проект еще должен быть одобрен Верховной Радой.

Одной из ключевых задач правительства является постепенное сокращение доли государства в банковской системе. Приватизация, как ожидается, будет способствовать развитию конкуренции и повышению эффективности работы банков.

До 31 октября 2025 года Кабмин планирует принять постановление о порядке привлечения советника по продаже акций банков. Такой советник будет сопровождать подготовку сделки и оценку активов финансовых учреждений.

В 2026 году до конца октября правительство должно принять меры по привлечению советника, после чего примет решение о старте приватизации.

Таким образом, старт приватизации обоих банков намечен на вторую половину 2026 года.

Напомним, в августе Совет по финансовой стабильности принял решение о влиянии продажи пакетов акций двух банков государственного сектора.

Глава НБУ Андрей Пышный ранее заявлял , что старт приватизации государственных банков даст положительный сигнал для инвесторов. Такой шаг должен быть частью общей стратегии развития государственных банков.

«Наработать такую ​​стратегию мы должны совместно с правительством и стейкхолдерами, чтобы обеспечить концептуальное видение развития государственного банковского сектора Украины», — отметил он.

