Новая Зеландия выделяет $15 миллионов на программу PURL для Украины

Новая Зеландия выделяет 15 миллионов долларов на программу закупокм американского оружия для Украины.

Об этом в среду, 3 декабря, сообщила пресс-служба МИД Новой Зеландии.

Вклад анонсировали министр иностранных дел Уинстон Питерс и министр обороны Джудит Коллинз.

Питерс объяснил решение тем, что оборона Украины несет «значительные последствия не только для безопасности Европы, но и для Индо-Тихоокеанского региона».

«Именно поэтому Новая Зеландия и Австралия сегодня объявили о значительном вкладе в Перечень приоритетных потребностей Украины (PURL). Мы работаем вместе, чтобы поддержать Украину, которая ориентируется во все более сложной стратегической среде», — заявил министр.

Пресс-служба правительства называет обороноспособность Украины главным приоритетом, пока предпринимаются усилия для мирного урегулирования.

Вклад Новой Зеландии в PURL будет использован только для закупки оружия или оборудования, отвечающего международным обязательствам и внутренней политике страны.

