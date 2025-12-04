0 800 307 555
Новая Зеландия выделяет $15 миллионов на программу PURL для Украины

Казна и Политика
Новая Зеландия выделяет 15 миллионов долларов на программу закупокм американского оружия для Украины.
Об этом в среду, 3 декабря, сообщила пресс-служба МИД Новой Зеландии.
Вклад анонсировали министр иностранных дел Уинстон Питерс и министр обороны Джудит Коллинз.
Питерс объяснил решение тем, что оборона Украины несет «значительные последствия не только для безопасности Европы, но и для Индо-Тихоокеанского региона».
«Именно поэтому Новая Зеландия и Австралия сегодня объявили о значительном вкладе в Перечень приоритетных потребностей Украины (PURL). Мы работаем вместе, чтобы поддержать Украину, которая ориентируется во все более сложной стратегической среде», — заявил министр.
Пресс-служба правительства называет обороноспособность Украины главным приоритетом, пока предпринимаются усилия для мирного урегулирования.
Вклад Новой Зеландии в PURL будет использован только для закупки оружия или оборудования, отвечающего международным обязательствам и внутренней политике страны.
По материалам:
УНН
Деньги
