Министр финансов прокомментировал введение НДС для ФЛП, налог на OLX и международные посылки Сегодня 15:37 — Казна и Политика

Министр финансов прокомментировал введение НДС для ФЛП, налог на OLX и международные посылки, Фото: lb.ua

Украина взяла на себя ряд обязательств по переговорам с Международным валютным фондом о новом финансировании. В рамках программы Украина обязалась ввести НДС для ФЛП с оборотом более 1 млн грн.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко на площадке «Новой страны», сообщает издание LB.ua.

Налоговое администрирование

Марченко заявил, что Украина должна улучшать налоговое администрирование и усиливать способность взимать налоги.

По его словам, налоги необходимы для замещения части внешнего финансирования.

Он пояснил, что правительство должно демонстрировать работу по мобилизации доходов, поскольку страна ежегодно привлекает значительные объемы внешней помощи.

«Потому что если вы привлекаете 45 млрд долларов в год (а в этом году будет более 50 млрд), вы должны показать, что делаете свою работу в части внутренних мероприятий. Это шаг, на который мы должны были пойти. Те мероприятия, которые записаны в рамках программы, выполняются, и все с точки зрения как минимум Министерства финансов должны быть обеспечены», — сказал Марченко.

Он подчеркнул, что ставки налогов не планируют повышать. Вместо этого правительство предлагает принять законопроекты о налогообложении доходов с цифровых платформ, в частности OLX или Glovo.

Он также сообщил, что есть вопрос о налогообложении международных посылок, который должен частично компенсировать негативные тенденции на рынке.

НДС для ФЛП

Украина должна выровнять правила для ФЛП на упрощенной системе и субъектах хозяйствования, являющихся плательщиками НДС. По словам министра, нужно определить общие лимиты для этих групп плательщиков.

«Время для подготовки есть — будет переходный период до 2027 года, максимальное разъяснение логики и причин такого шага. Не думаю, что это какая-то неожиданность. Если вы посмотрите планы, которые Министерство финансов готовит годами, они тоже включали эту норму. Такие меры не популярны, но они важны. И в этот период у нас не было возможностей переговорного маневра, чтобы снять их с обсуждения», — сказал Марченко.

Он напомнил, что упрощенная система налогообложения в Украине используется не только малыми предпринимателями, но и как способ уклонения от уплаты налогов для крупного бизнеса.

«Можно ли избежать изменений в упрощенной системе налогообложения? Нет, невозможно. И дискуссия по этому поводу (с МВФ. — Ред.) была весьма непростая», — подчеркнул министр.

$8,1 млрд. Напомним, ранее Finance.ua писал , что миссия Международного валютного фонда и украинские власти согласовали на уровне персонала новую программу в рамках Механизма расширенного финансирования. Потенциальный доступ к финансированию составит 5,94 млрд СДР, что равно

более 1 млн гривен. Кабинет Министров подготовит налоговые изменения, предусматривающие введение налога на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей с годовым доходом более 1 миллиона гривен. В рамках новой программы с Международным валютным фондом в Украине готовится введение НДС для ФЛП с доходом. Кабинет Министров подготовит налоговые изменения, предусматривающие введение налога на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей с годовым доходом более 1 миллиона гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.