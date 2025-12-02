НДС для ФЛП приведет к потере общественного благосостояния на уровне 150−180 млрд грн — аналитики Сегодня 17:25 — Казна и Политика

Аналитические центры, специализирующиеся на экономической политике, обратились к президенту и правительству с просьбой не менять порог перехода на НДС для плательщиков единого налога.

Такое сообщение обнародовала Экономическая экспертная платформа.

Эксперты приветствуют большинство положений Меморандума, в частности повышение прозрачности в государственных закупках, реформы налоговой и таможенной служб, независимость антикоррупционных органов, усовершенствование трудовых отношений, отмену льгот на международные отправления и расширение налогооблагаемой базы через обмен информацией о доходах от цифровых платформ.

Вместе с тем вызывает обеспокоенность обязательство относительно отмены льготы для регистрации плательщика НДС, касающейся плательщиков единого налога и установления для них порога перехода на НДС. Его реализация может иметь серьезные отрицательные последствия.

Администрирование НДС и риски для микробизнеса

Ведение полного бухгалтерского учета в Украине является наиболее обременительной процедурой налогового администрирования. Распространение этой обязанности на микробизнес может полностью нивелировать идею упрощенной системы налогообложения, которая предусматривает освобождение меньших предпринимателей от сложной отчетности и налоговых проверок.

По предварительной информации, планируется установить обязательный порог регистрации плательщиком НДС при достижении оборота в 1 млн грн. Это очень низкий порог. В 2024 году в Украине было зарегистрировано более 644 тыс. ФЛП с доходом более 1 млн грн. Если все они станут плательщиками НДС, это создаст дополнительную нагрузку на систему, потребует сотни тысяч бухгалтеров и увеличит расходы микробизнеса.

Экономические потери и социальные риски

По оценкам аналитических центров, принятие такого решения может привести к потере общественного благосостояния на уровне 150−180 млрд грн, или около 1,5−2% ВВП. Вместе с тем потери бюджета от злоупотреблений в упрощенной системе оцениваются на уровне 10−13 млрд грн в год.

Реализация порога НДС может привести к закрытию большинства ФЛП, росту теневой экономики и коррупции. Часть высококвалифицированных кадров, вероятно, покинет страну в поисках лучших условий за границей.

В ЕС порог для микробизнеса составляет 100 тысяч евро, аналогичный уровень в Великобритании. С учетом сложности украинской модели администрирования НДС, порог в Украине может быть еще выше.

Заключение экспертов

Аналитические центры советуют действовать поэтапно: сначала устранить системные проблемы, из-за которых государство теряет значительные ресурсы, включая конвертационные центры, неформальную занятость, серый импорт, уклонение от акцизного налога, маскировку наемных работников под ФЛП и дробление бизнеса. Только после этого искать резервы в упрощенной системе налогообложения.

Что готовят в рамках новой программы с МВФ

Напомним, ранее Finance.ua писал, что миссия Международного валютного фонда и украинские власти согласовали на уровне персонала новую программу в рамках Механизма расширенного финансирования. Потенциальный доступ к финансированию составит 5,94 млрд СПЗ, что равно $8,1 млрд.

Фонд ожидает, что программа станет катализатором масштабной внешней поддержки. По базовому сценарию общий разрыв финансирования в 2026—2029 годах оценивается в $136,5 млрд. В 2026—2027 годах остаточный разрыв составляет около $63 млрд.

В рамках новой программы с Международным валютным фондом в Украине готовится введение НДС для ФЛП с доходом более 1 млн гривен. Кабинет Министров подготовит налоговые изменения, предусматривающие введение налога на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей с годовым доходом более 1 миллиона гривен.

Как пояснил директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, МВФ ожидает закрытие законодательных дыр, позволяющих минимизировать поступления в бюджет. «Как только об этом говорят, начинаются крики: „Ой, вы убиваете малый бизнес“. А когда сравнивают, что высокооплачиваемые айтишники платят 5%, а работники железной дороги с низкими зарплатами до 50%, то защитники статус-кво говорят: „Все же айтишники уедут“, а работники железной дороги не уедут — им некуда. Поэтому будет большая дискуссия и непростое политическое решение», говорит Глеб Вышлинский.

