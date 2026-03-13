Бизнес призывает ВР принять законопроект о недропользовании: о чем идет речь Сегодня 13:03 — Казна и Политика

Компании-члены Комитета недропользования Европейской Бизнес Ассоциации обратились к народным депутатам Украины с призывом поддержать принятие в первом чтении законопроекта № 14249 «О внесении изменений в Кодекс Украины о недрах по усовершенствованию правового регулирования недропользования и обеспечению гарантий инвесторам».

Об этом говорится в обращении Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

О чем идет речь

По мнению бизнес-сообщества, положения законопроекта направлены на усовершенствование правового регулирования в сфере недропользования, привлечение потенциальных недропользователей и повышение инвестиционной привлекательности отрасли.

Кроме того, документ призван урегулировать ряд проблемных вопросов, которые долго оставались нерешенными. Эксперты Ассоциации отмечают ряд важных положений законопроекта. В частности, предлагается урегулировать вопрос проведения электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами в случае участия только одного участника. Это позволит инициатору торгов получить специальное разрешение при отсутствии других претендентов на аукционе.

Законопроект предусматривает

Совершенствование механизма автоматического продления специальных разрешений на пользование недрами, что будет способствовать бесперебойной работе предприятий добывающей отрасли как во время действия военного положения, так и после его завершения.

В то же время, установление четкого порядка действий разрешительного органа в этом процессе позволит избежать неоднозначных трактовок законодательства со стороны государственных органов.

Введение гарантий пользования участками недр стратегического и критического значения

По мнению экспертов, это окажет положительное влияние на инвестиционный климат в отрасли и будет способствовать привлечению инвесторов и партнеров.

Кроме того, документ усовершенствует регулирование переходных отношений по получению специальных разрешений на пользование недрами владельцами отдельных видов разрешений.

Это позволит обеспечить более четкое правовое регулирование перехода к следующему этапу использования недр — добыче полезных ископаемых.

Компании-члены Ассоциации также отмечают, что в условиях вооруженной агрессии российской федерации объекты газодобычи и связанная инфраструктура регулярно подвергаются массированным атакам. При таких обстоятельствах решения проблемных вопросов в сфере недропользования и обеспечения стабильных и предполагаемых условий для деятельности компаний отрасли приобретают особое значение для укрепления энергетической устойчивости государства.

Ранее Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины утвердило новую редакцию примерных соглашений по условиям использования недрами.

Документ содержит юридически закрепленные нормы, четко определяющие новые обязательства недропользователей в соответствии с американо-украинскими договоренностями.

Обновление позволило привести соглашения в соответствие Соглашению между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

