Соглашение о недрах: когда деньги пойдут в украинские месторождения

Как заявил министр экономики Алексей Соболев, в течение следующего года ожидаются первые три инвестиции в общий фонд восстановления США-Украина.

В сентябре в Украину приехала крупная правительственная делегация из США, состоявшая из сотрудников американского министерства финансов и международной финансовой корпорации развития (DFC). Они посетили Киев, Киевскую, Львовскую и Кировоградскую область.

«Они действительно встречались с очень большим количеством бизнесов Украины, а также частных и государственных компаний, чтобы сформировать перечень проектов, в которые могут инвестировать. Наша задача и договоренность с ними — чтобы на следующий год мы смогли сделать первые три инвестиции», сказал Соболев.

Он отметил, что они уже объявили со своей стороны о вкладах в фонд 75 миллионов долларов. При этом еще в мае они собирались выделить всего 25 млн долл. в фонд.

«То есть они увидели, что проекты действительно есть, бизнес в Украине работает, здесь есть полезные ископаемые и компании, умеющие их добывать и перерабатывать, что нам важно как правительству. И поэтому они повысили свой вклад», — сказал министр.

До конца года фонд откроет банковские счета. В течение следующего месяца планируется нанять администратора фонда и инвестиционного советника, после чего начнется подготовка первых проектов для инвестирования.

в размере $75 млн. Об этом Ранее Международная финансовая корпорация развития США (DFC) сделала инвестиционное обязательство в Американо-украинский инвестиционный фонд восстановленияОб этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. По ее словам, Украина удвоит этот вклад.

Свириденко отметила, что первыми в фокусе проекты в энергетике, инфраструктуре и сфере критических минералов. По ее словам, правительство имеет целью реализовать 3 проекта до конца 2026 года.

Речь также шла о том, что Кабинет министров решил перезапустить конкурсы на распределение углеводородов на Межигорском и Свечанском участках, расположенных в пределах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Ранее мы написали статью, где коротко напомнили основные пункты Соглашения, рассказали, что оно предусматривает. Читайте подробности в статье ниже.

