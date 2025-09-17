Соглашение о недрах: США сделали первый взнос в фонд
Международная финансовая корпорация развития США (DFC) сделала инвестиционное обязательство в Американо-украинском инвестиционном фонде восстановления в размере $75 млн.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, Украина удвоит этот взнос.
«Таким образом, мы формируем стартовые позиции Инвестиционного фонда восстановления из совокупных $150 млн. Это еще один важный шаг в процессе запуска полноценной работы Фонда, и с сегодняшнего дня можем заявить: операционная работа стартовала», — написала она.
Свириденко отметила, что первые в фокусе — проекты в энергетике, инфраструктуре и сфере критических минералов. По ее словам, правительство имеет целью реализовать 3 проекта до конца 2026 года.
Премьер-министр акцентировала: фонд строится на принципе равенства.
«Украина берет на себя такие же финансовые обязательства, как и американская сторона. Это не только демонстрирует нашу ответственность, но и подчеркивает, что мы рассматриваем Фонд как общий инструмент восстановления и долгосрочного сотрудничества», — отметила она.
Свириденко добавила, что решение открывает путь к финансированию первых масштабных проектов, созданию современных производств, новых рабочих мест и технологических решений, которые будут укреплять экономику и безопасность Украины.
«Этот стартовый капитал имеет дополнительное содержание для нас: американские инвестиции могут стать надежной гарантией безопасности как для Украины, так и для американского бизнеса в нашей стране», — отметила глава правительства.
