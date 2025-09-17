0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Соглашение о недрах: США сделали первый взнос в фонд

Казна и Политика
94
Соглашение о недрах: США сделали первый взнос в фонд
Соглашение о недрах: США сделали первый взнос в фонд
Международная финансовая корпорация развития США (DFC) сделала инвестиционное обязательство в Американо-украинском инвестиционном фонде восстановления в размере $75 млн.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, Украина удвоит этот взнос.
«Таким образом, мы формируем стартовые позиции Инвестиционного фонда восстановления из совокупных $150 млн. Это еще один важный шаг в процессе запуска полноценной работы Фонда, и с сегодняшнего дня можем заявить: операционная работа стартовала», — написала она.
Читайте также
Свириденко отметила, что первые в фокусе — проекты в энергетике, инфраструктуре и сфере критических минералов. По ее словам, правительство имеет целью реализовать 3 проекта до конца 2026 года.
Премьер-министр акцентировала: фонд строится на принципе равенства.
«Украина берет на себя такие же финансовые обязательства, как и американская сторона. Это не только демонстрирует нашу ответственность, но и подчеркивает, что мы рассматриваем Фонд как общий инструмент восстановления и долгосрочного сотрудничества», — отметила она.
Читайте также
Свириденко добавила, что решение открывает путь к финансированию первых масштабных проектов, созданию современных производств, новых рабочих мест и технологических решений, которые будут укреплять экономику и безопасность Украины.
«Этот стартовый капитал имеет дополнительное содержание для нас: американские инвестиции могут стать надежной гарантией безопасности как для Украины, так и для американского бизнеса в нашей стране», — отметила глава правительства.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems