Министерство образования и науки Украины разработало калькулятор для точного расчета заработной платы учителя с учетом повышения.

С января 2026 года заработная плата учителей выросла на 30%. МОН перечислил средства всем общинам. Следующий этап повышения — еще на 20% - запланирован на сентябрь 2026 года.

Цель

Калькулятор предназначен для того, чтобы с учетом повышения оклада каждый учитель мог индивидуально рассчитать точную сумму заработной платы, в том числе со всеми надбавками и доплатами.

Напомним, в этом году удалось выделить средства для повышения зарплат учителей на 50%. Первая волна роста — на 30% - уже состоялась с начала 2026 года.

Для МОН важно, чтобы общины выплачивали учителям повышенную зарплату, без сокращения надбавок. Подавляющее большинство придерживается этой нормы. Доля же общин, где наблюдалось значительное уменьшение надбавки за престижность, сократилась до 3%. Именно поэтому разработали калькулятор зарплат по запросу педагогов. Это вспомогательный инструмент, позволяющий каждому учителю самостоятельно рассчитать структуру своей зарплаты. А если возникают вопросы относительно начислений — обратиться в администрацию школы и общины, а затем, если нужно, в МОН", — отметила заместитель министра образования и науки Анастасия Софиенко.

Калькулятор зарплаты учителя доступен по ссылке

Что это дает

Инструмент также позволяет сформировать индивидуальное расчетное письмо с полной структурой зарплаты.

Его можно использовать для сравнения с фактическими начислениями. В случае разногласий или вопросов о зарплате за январь 2026 года учителя могут оставить обращение посредством данной формы

Справка Finance.ua:

Как формируется новая зарплата учителей. Заработная плата учителей по-прежнему состоит из государственной образовательной субвенции и доплат со стороны органов местного самоуправления. При этом государственное повышение не заменяет местные надбавки, а дополняет их, увеличивая базовую часть зарплаты.

В МОН подчеркивают: важно, чтобы во время январских начислений все составляющие были учтены корректно так, чтобы каждый учитель реально ощутил заявленное повышение.

