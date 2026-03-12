На 37% больше: три крупнейших благотворительных фонда Украины собрали в 2025 рекордные 105,87 млрд грн — НБУ
Три крупнейших благотворительных фонда Украины — United24, «Вернись живым» и Фонд Сергея Притулы — собрали в 2025 году рекордные 105,87 млрд грн пожертвований.
Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, пишет interfax.
«Это на 37% больше, чем за предыдущие три года вместе взятые», — сказал он в выступлении на конференции высокого уровня для руководителей стран-членов МВФ в Брюсселе на сессии «Инновации в экономике новой (холодной) войны», текст которой был опубликован на этой неделе.
Пышный отметил, что в Украине уже есть беспрецедентные случаи получения пожертвований от правительства европейской страны: фонд «Вернись живым» получил 19 млрд грн на военные нужды Украины.
Что способствовало
По мнению главы Нацбанка, такому результату способствовало создание инфраструктуры для сбора средств, в которой финансовый сектор сыграл ключевую роль — банки предоставили конкретные функциональные решения в банковских приложениях.
«Это быстрое создание групп и сбора средств, их обмен по ссылкам, видение прогресса в режиме реального времени, проведение мгновенных переводов одним кликом, автоматизация регулярных пожертвований, прием средств из-за границы, закрытие сбора средств и отчетность», — перечислил решения глава НБУ.
Конкуренция
По его словам, банки и платежные системы конкурируют в создании сервисов, способствующих участию в благотворительности и обеспечивающих прозрачность и подотчетность сбора средств.
«Волонтерские организации в Украине стали большими шлюзами, которые аккумулируют и направляют миллионы благотворительных средств на поддержку страны. Без абсолютного доверия и прозрачной отчетности это было бы невозможно», — подытожил Пышный.
Фонд United24
Общая сумма, собранная в пределах пяти направлений фонда United24, с 5 мая 2022 года по 27 февраля 2026 года составила 145,59 млрд грн.
Из которых 139,96 млрд грн — на оборону, 3,33 млрд грн — на медицинскую помощь, 0,95 млрд грн — на восстановление Украины, 0,31 млрд грн — на гуманитарное разминирование и 1,05 млрд грн — на образование и науку. Пожертвования в фонд United24 поступают на счет Нацбанка Украины.
Фонд Сергея Притулы
Согласно информации на сайте Фонда Сергея Притулы, в прошлом году поступления в него:
- на помощь армии составили 2,40 млрд грн, тогда как в 2024 году фонд собрал 2,18 млрд грн, из которых 1,85 млрд грн — на милитарное направление и 0,33 млрд грн — на гуманитарное направление.
«Вернись живым»
Директор фонда «Вернись живым» Тарас Чмут ранее сообщал агентству «Интерфакс-Украина», что фонд в 2025 году собрал более 31 млрд грн, что почти в 7,6 раз больше по сравнению с 2024 годом.
«Операционная цель на 2026 год — это 1 млрд долларов правительственных из-за границы и 400 млн грн среднемесячно в Украине», — сказал Чмут.
