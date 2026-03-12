На 10,7 млн ​​работающих приходится более 10,2 млн пенсионеров — KSE Сегодня 09:06 — Казна и Политика

Более половины пенсионеров получают почти вдвое меньше фактического прожиточного минимума

В 2025 году на 10,7 млн работающих украинцев приходилось 10,2 млн пенсионеров, 1,7 млн ветеранов, 3,6 млн человек с инвалидностью и 4,6 млн внутренне перемещенных лиц. Количество трудоустроенных украинцев, чья работа наполняет госбюджет из-за налогов, уменьшилось на 1,3 млн с 2021 года.

Об этом говорится в исследовании KSE Institute.

Расходы на пенсии

Расходы на пенсионное обеспечение в 2025 году практически не изменились. Хотя количество пенсионеров сократилось, индексация выплат и рост среднего размера пенсий компенсировали эту разницу.

Вместе с тем пенсии, законодательно определенный прожиточный минимум и минимальная заработная плата остаются ниже фактических расходов на жизнь.

Из-за инфляции, которая в 2025 году составила 11,2%, фактический прожиточный минимум вырос до 228 долларов. В то же время, законодательно установленный прожиточный минимум составляет 70 долларов, а минимальная заработная плата — 192 доллара.

Более половины пенсионеров получают почти вдвое меньше фактического прожиточного минимума. Средняя пенсия составляет 104 доллара, минимальная — 57 долларов. В результате 27,6% пенсионеров (около 2,8 млн человек) вынуждены продолжать работать.

Рынок труда

На рынке труда одновременно наблюдаются две противоположные тенденции: сокращение численности работников и достаточно высокий уровень безработицы.

Основной проблемой остается несоответствие между потребностями работодателей и компетенциями или местожительством кандидатов. Улучшить ситуацию могла бы комплексная система переподготовки и трудоустройства ветеранов и представителей социально уязвимых групп.

Миграция и ее влияние на экономику

Массовое возвращение украинцев из-за границы в ближайшее время остается маловероятным. В 2025 году количество украинских беженцев за рубежом составило около 5,9 млн человек, из которых около 90% находятся в странах Европейского Союза.

Приблизительно 75% беженцев — женщины и дети. Это влияет не только на текущую ситуацию на рынке труда, но и формирует долгосрочные демографические и экономические тенденции.

В этой связи государство должно разрабатывать долгосрочные программы возвращения граждан, поддержки интеграции и взаимодействия с украинцами за рубежом, а также учитывать новые модели занятости, связанные с проживанием и работой в нескольких странах.

Образование и дефицит будущих специалистов

Обновления требует и система образования, чтобы подготовить достаточное количество специалистов для экономики.

Восстановление образовательной сферы после кризиса 2022 года остается неполным. В 2025 году финансирование образования было на 17,4% ниже, чем в 2021 году.

Число студентов уменьшилось на 12,2%, а число школьников, планирующих поступать в университеты, также сокращается. Одновременно снижается интерес молодежи к научным и техническим дисциплинам.

Это может привести к дефициту специалистов в отраслях STEM, что создает риск для послевоенного восстановления экономики. Эксперты отмечают необходимость стабильных инвестиций в систему образования и поддержки качества обучения.

Подготовка реформ в 2026 году

В 2026 году правительство планирует подготовить пакет структурных реформ, направленных на реагирование на эти вызовы.

Ожидается, что реформа рынка труда станет одним из ключевых приоритетов. Также предполагается пенсионная реформа, которая должна повысить адекватность пенсионных выплат и снизить риски бедности среди пожилых людей.

Отдельно планируется внедрение новой методологии расчета прожиточного минимума, которая должна лучше отражать реальные затраты на жизнь и усовершенствовать систему распределения социальных выплат.

