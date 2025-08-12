Украину ждет новая волна эмиграции: что говорят эксперты — Finance.ua

Украину ждет новая волна эмиграции: что говорят эксперты Сегодня 09:23

Украину ждет новая волна эмиграции: что говорят эксперты

Национальный банк Украины в свежем инфляционном отчете пересмотрел свои ожидания по возвращению украинцев из-за границы. Вместо 500 тыс. человек к 2027 году теперь прогнозируется лишь 100 тыс. Более того, регулятор предусматривает новую волну эмиграции — до 400 тыс. человек в 2026—2027 годах.

Как говорят в НБУ, длительный отток населения и медленный возврат усугубляют дефицит рабочей силы, тормозят экономическое восстановление и разгоняют зарплаты быстрее, чем растет производительность. Это, в свою очередь, подпитывает инфляцию.

Аналитики говорят, что паниковать рано

В Gremi Personal предостерегают, что эти прогнозы не следует воспринимать буквально. Хотя главная причина выезда украинцев — ситуация с безопасностью из-за войны, отток уже достиг «плато». В первом полугодии 2025 года за границу выехало 60 тыс. украинцев, тогда как год назад — 200 тыс. украинцев.

По данным ООН, за пределами страны находится 5,6 млн граждан, но Международная организация по миграции подсчитала, что с начала вторжения уже вернулись более 4,14 млн человек.

Что может изменить ситуацию

Последующая динамика зависит от сценария завершения войны, экономических перспектив и объемов инвестиций. Оптимистический прогноз НБУ предусматривает, что при улучшении безопасности в 2026—2027 годах вернется уже 700 тыс. украинцев.

По данным опроса Gremi Personal среди украинцев в Польше, 70% рассматривают возможность возвращения, из которых почти 18% сделают это сразу после улучшения безопасности.

Почему украинцы готовы возвращаться

Аналитики отмечают: решение вернуться зависит прежде всего от безопасности, а не только от зарплаты. Людей привлекает жизнь в родной среде, собственное жилье и близость семьи.

Дополнительным стимулом может стать охлаждение мирового рынка труда. ЕС, США и страны Азии уменьшают спрос на рабочую силу, а украинцы могут лишиться льгот на пребывание за границей. В то же время после войны в Украине будут расти зарплаты и спрос на кадры, что создаст выгодные условия для возвращения.

Перспектива

По словам экспертов, восстановление бизнеса и запуск инвестиционных проектов после войны откроют широкие возможности для выехавших. Главное — создать ощущение стабильности и безопасности, чтобы желание «вернуться домой» стало реальностью.

