Один из новых iPhone рекордно упал в цене

Apple в этом году показывает сильные продажи новых моделей, но iPhone Air оказался провальным на рынке перепродажи. Уже через десять недель после старта продаж некоторые версии этого смартфона утратили почти половину своей первоначальной цены.

Модель на 256 ГБ подешевела на 44,3%, а версия на 1 ТВ — на 47,7%. Это худший результат среди айфонов последних лет.

По данным SellCell, собранным из более 40 сервисов выкупа техники, именно эта модель дешевеет скорее всех iPhone, выпущенных с 2022 года. Даже прошлогодние модели падали в цене медленнее. Для сравнения: обычные версии iPhone в этом году подешевели на 34,6%, прошлогодние — на 39%, а серия Pro потеряла всего 31,9%.

Лучше всего держит цену iPhone Pro с 256 ГБ, который подешевел всего на 26,1%. В общей сложности Pro и Pro Max редко теряют более 40% стоимости, а базовые модели падают в пределах 32,9−40,8%. Проблемная модель продолжает дешеветь и после десяти недель, в то время как другие обычно стабилизируются.

Аналитики объясняют это низким спросом: если смартфон не интересен покупателям при запуске, то и на вторичном рынке его почти не ищут. Поэтому о модели говорят больше в контексте ее неудач, а не преимуществ.

