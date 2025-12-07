0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самые надежные подержанные автомобили после 10 лет пробега

Технологии&Авто
83
Самые надежные подержанные автомобили после 10 лет пробега
Самые надежные подержанные автомобили после 10 лет пробега
Покупка 10-летнего автомобиля позволяет избежать лишних переплат, но исследование TÜV 2025 свидетельствует об огромной разнице в техническом состоянии разных моделей. Немецкие специалисты проверили, какие б/у машины сохраняют лучшую выносливость после десятилетия на дорогах, и назвали лидеров рейтинга.
Об этом сообщил Interia.
Согласно отчету TÜV 2025, разница в качестве между 10-летними моделями — колоссальная. Если у одних авто серьезные дефекты выявляют только у каждого шестого экземпляра, то другие ломаются вдвое чаще.
Средний показатель неисправностей для группы 10−11-летних машин составляет 22,9%. Для сравнения, в категории 12−13 лет эта цифра растет до 28,4%, а среди 6−7-летних составляет всего 13,6%.
В топе самых надежных доминируют представители премиум-класса, однако в ТОП-15 лучших вошли доступные модели: Mazda3, Mini, Mitsubishi Space Star и Volkswagen Golf Plus.

Кто среди лидеров

Абсолютным лидером рейтинга стал Mercedes B-Class (W246). Секрет успеха в относительно простых технических решениях и выносливых двигателях. Эксперты высоко оценивают долговечность подвески и тормозной системы.
Самые надежные подержанные автомобили после 10 лет пробега
Слабым местом модели является электроника (парктроники, модули комфорта), а дизельные версии требуют внимания к форсункам и сажевому фильтру.
На второй строчке оказался массивный кроссовер Mercedes GLE/ML (W166). Несмотря на большой вес и значительные пробеги, он демонстрирует отличную выносливость. Двигатели V6 и дизели OM642 надежны, но требуют регулярной замены масла в АКПП.
Самые надежные подержанные автомобили после 10 лет пробега
Головная боль владельцев — пневмоподвеска, которая может потребовать ремонта после 10 лет, а также возможны утечки масла при пробегах более 200 000 км.
Замыкает пьедестал Mercedes A-Class (W176). Это один из самых качественных представителей компактного премиума. Ходовая часть легко выдерживает 120 000−150 000 км без серьезных вмешательств.
Самые надежные подержанные автомобили после 10 лет пробега
Проблемы могут создавать ABS датчики и мелкая электроника. Покупателям бензиновых версий следует тщательно выбирать масло, а в машинах с механикой — проверять сцепление.
ТОП-15 авто с наименьшим процентом поломок
  1. Mercedes B-Class (15%)
  2. Mercedes GLE/ML (15,9%)
  3. Mercedes A-Class (15,9%)
  4. VW Touareg (17%)
  5. Audi A3 (17,3%)
  6. VW Golf Plus (17,5%)
  7. Mitsubishi Space Star (18,3%)
  8. VW Golf (18,7%)
  9. Mini (18,9%)
  10. Mazda3 (19,3%)
  11. BMW X1 (19,9%)
  12. VW Sharan (20,2%)
  13. Volvo XC60 (20,2%)
  14. Audi A4 (20,4%)
  15. Audi A6/A7 (20,4%)
По материалам:
Novyny.live
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems