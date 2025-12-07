Самые надежные подержанные автомобили после 10 лет пробега Сегодня 07:18 — Технологии&Авто

Самые надежные подержанные автомобили после 10 лет пробега

Покупка 10-летнего автомобиля позволяет избежать лишних переплат, но исследование TÜV 2025 свидетельствует об огромной разнице в техническом состоянии разных моделей. Немецкие специалисты проверили, какие б/у машины сохраняют лучшую выносливость после десятилетия на дорогах, и назвали лидеров рейтинга.

Об этом сообщил Interia.

Согласно отчету TÜV 2025, разница в качестве между 10-летними моделями — колоссальная. Если у одних авто серьезные дефекты выявляют только у каждого шестого экземпляра, то другие ломаются вдвое чаще.

Средний показатель неисправностей для группы 10−11-летних машин составляет 22,9%. Для сравнения, в категории 12−13 лет эта цифра растет до 28,4%, а среди 6−7-летних составляет всего 13,6%.

В топе самых надежных доминируют представители премиум-класса, однако в ТОП-15 лучших вошли доступные модели: Mazda3, Mini, Mitsubishi Space Star и Volkswagen Golf Plus.

Кто среди лидеров

Абсолютным лидером рейтинга стал Mercedes B-Class (W246). Секрет успеха в относительно простых технических решениях и выносливых двигателях. Эксперты высоко оценивают долговечность подвески и тормозной системы.

Слабым местом модели является электроника (парктроники, модули комфорта), а дизельные версии требуют внимания к форсункам и сажевому фильтру.

На второй строчке оказался массивный кроссовер Mercedes GLE/ML (W166). Несмотря на большой вес и значительные пробеги, он демонстрирует отличную выносливость. Двигатели V6 и дизели OM 642 надежны, но требуют регулярной замены масла в АКПП.

Головная боль владельцев — пневмоподвеска, которая может потребовать ремонта после 10 лет, а также возможны утечки масла при пробегах более 200 000 км.

Замыкает пьедестал Mercedes A-Class (W176). Это один из самых качественных представителей компактного премиума. Ходовая часть легко выдерживает 120 000−150 000 км без серьезных вмешательств.

Проблемы могут создавать ABS датчики и мелкая электроника. Покупателям бензиновых версий следует тщательно выбирать масло, а в машинах с механикой — проверять сцепление.

ТОП-15 авто с наименьшим процентом поломок

Mercedes B-Class (15%) Mercedes GLE/ML (15,9%) Mercedes A-Class (15,9%) VW Touareg (17%) Audi A3 (17,3%) VW Golf Plus (17,5%) Mitsubishi Space Star (18,3%) VW Golf (18,7%) Mini (18,9%) Mazda3 (19,3%) BMW X1 (19,9%) VW Sharan (20,2%) Volvo XC60 (20,2%) Audi A4 (20,4%) Audi A6/A7 (20,4%)

